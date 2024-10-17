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Испания
17 октября 2024, 10:46 | Обновлено 17 октября 2024, 12:07
1394
0

Есть риск, что не будет играть. Кипер Реала под вопросом на следующий матч

Тибо Куртуа еще не успел полностью восстановиться от травмы

17 октября 2024, 10:46 | Обновлено 17 октября 2024, 12:07
1394
0
Есть риск, что не будет играть. Кипер Реала под вопросом на следующий матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

В субботу, 19 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Реал Мадрид».

Игра пройдет на стадионе «Балаидос». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

По информации Okdiario, звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа еще не успел полностью восстановиться от травмы. У бельгийца еще есть время, но если будет малейший риск – он пропустит игру против «Сельты» и ворота «сливочных» снова будет защищать Андрей Лунин.

Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.

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Дмитро Олійник Источник: OK Diario
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