Есть риск, что не будет играть. Кипер Реала под вопросом на следующий матч

В субботу, 19 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Реал Мадрид».



Игра пройдет на стадионе «Балаидос». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.



По информации Okdiario, звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа еще не успел полностью восстановиться от травмы. У бельгийца еще есть время, но если будет малейший риск – он пропустит игру против «Сельты» и ворота «сливочных» снова будет защищать Андрей Лунин.



Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.