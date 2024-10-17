«Если бы я забил тот мяч…» Судаков признался, о чем жалеет в своей карьере
Полузащитник сборной Украины считает, что гол в ворота Бельгии изменил бы его жизнь
Полузащитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал, о каком эпизоде в карьере больше всего жалеет:
«Наверное, жалею как раз об этом моменте против Бельгии на последних минутах. Я думаю, если бы я забил тот самый мяч, то сейчас бы моя карьера очень сильно изменилась бы. Вообще тот момент очень дорого мне стоил.
Мой гол, который больше всего мне запомнился? Ну я не могу сказать, что он очень повлиял на результат, но, наверное, гол против «Барселоны».
Забитый мяч Георгия Судакова в ворота Бельгии вывел бы сборную Украины в плей-офф Евро-2024.
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