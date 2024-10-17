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  4. «Если бы я забил тот мяч…» Судаков признался, о чем жалеет в своей карьере
Чемпионат Европы
17 октября 2024, 11:17 |
986
2

«Если бы я забил тот мяч…» Судаков признался, о чем жалеет в своей карьере

Полузащитник сборной Украины считает, что гол в ворота Бельгии изменил бы его жизнь

17 октября 2024, 11:17 |
986
2
«Если бы я забил тот мяч…» Судаков признался, о чем жалеет в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал, о каком эпизоде в карьере больше всего жалеет:

«Наверное, жалею как раз об этом моменте против Бельгии на последних минутах. Я думаю, если бы я забил тот самый мяч, то сейчас бы моя карьера очень сильно изменилась бы. Вообще тот момент очень дорого мне стоил.

Мой гол, который больше всего мне запомнился? Ну я не могу сказать, что он очень повлиял на результат, но, наверное, гол против «Барселоны».

Забитый мяч Георгия Судакова в ворота Бельгии вывел бы сборную Украины в плей-офф Евро-2024.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Gargantua81
тут он прав. у него тогда такая гримаса была на лице...
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jetta
Показово, що він жалкує не про результат матчу, а про свою кар'єру.
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