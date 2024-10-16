«Поливали страшно». Судаков высказался о хейте в соцсетях

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков сейчас старается обращать меньше внимания на комментарии болельщиков в социальных сетях.

«В последнее время абстрагировался от этого. На Евро еще реагировал, смотрел и читал – очень много было негативных комментариев. Были качели – после Румынии поливали страшно, после Словакии писали, что мы молодцы».

«И после матча с Бельгией мне попадались тик-токи, мол, какой бы была жизнь, если бы Судаков забил Бельгии. Параллельная вселенная такая».

«Но я не могу не читать сообщения, оно все подсвечивается в соцсетях», – сказал Судаков.