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  4. «Поливали страшно». Судаков высказался о хейте в соцсетях
Сборная УКРАИНЫ
16 октября 2024, 19:10 | Обновлено 16 октября 2024, 19:11
188
2

«Поливали страшно». Судаков высказался о хейте в соцсетях

Игрок теперь старается меньше обращать внимание на хейт

16 октября 2024, 19:10 | Обновлено 16 октября 2024, 19:11
188
2
«Поливали страшно». Судаков высказался о хейте в соцсетях
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков сейчас старается обращать меньше внимания на комментарии болельщиков в социальных сетях.

«В последнее время абстрагировался от этого. На Евро еще реагировал, смотрел и читал – очень много было негативных комментариев. Были качели – после Румынии поливали страшно, после Словакии писали, что мы молодцы».

«И после матча с Бельгией мне попадались тик-токи, мол, какой бы была жизнь, если бы Судаков забил Бельгии. Параллельная вселенная такая».

«Но я не могу не читать сообщения, оно все подсвечивается в соцсетях», – сказал Судаков.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Instagram
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an52
"Я не можу не читати, воно все підсвічується". Даю підказку: зайти у налаштування і вимкнути сповіщення. 
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pol-55
Чим більше читатимеш,тим менше впевненості в грі(підсвідоме сприйняття кожної неудачної дії.)
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