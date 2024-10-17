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  4. Фабио МЕЛЛО: «Бруниньо сказал, что очень хочет в Украину»
Украина. Премьер лига
17 октября 2024, 10:15 |
267
0

Фабио МЕЛЛО: «Бруниньо сказал, что очень хочет в Украину»

Полузащитник бразильского Атлетико перебрался в Карпаты

17 октября 2024, 10:15 |
267
0
Фабио МЕЛЛО: «Бруниньо сказал, что очень хочет в Украину»
ФК Карпаты

«Карпаты» арендовали у бразильского «Атлетико» полузащитника Бруниньо. Агент Фабио Мелло рассказал, что пытался отговорить своего игрока ехать в Украину:

«Он сказал мне: «Фабио, я хочу в Украину. Я ответил, что не время думать о поездке в эту страну из-за ситуации в стране и через войну. Несмотря на это, он решил поехать в Украину. И мне, и «Атлетико» пришлось смириться с его решением. Я переживаю из-за него», – рассказал Фабио.

Украинский клуб арендовал Бруниньо на один год с правом выкупа. Футболист уже сыграл за новую команду 4 матча, однако результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что за аренду Бруниньо Карпаты заплатили 100 тысяч евро.

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Микола Титюк Источник
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