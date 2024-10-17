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  4. Ливерпуль смирился с потерей своей звезды. Кто уйдет зимой?
Англия
17 октября 2024, 07:30 |
253
0

Ливерпуль смирился с потерей своей звезды. Кто уйдет зимой?

Трент Александер-Арнольд планирует попробовать свои силы в Испании

17 октября 2024, 07:30 |
253
0
Ливерпуль смирился с потерей своей звезды. Кто уйдет зимой?
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Испанское издание Marca сообщает, что руководство «Ливерпуля» смирилось с уходом лидера команды Трента Александра-Арнольда. Переговоры о новом контракте провалились.

Уже зимой Трент сможет обсуждать свое будущее с другим клубом, так как летом станет свободным агентом. Главным претендентом на английского футболиста считается мадридский «Реал». В Испании хотят объединить Александра-Арнольда с его другом Джудом Беллингемом.

Трент является вице-капитаном «Ливерпуля» и всю карьеру провел в этой команде. В этом сезоне футболист сыграл 9 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Сообщалось, что за звезду Ливерпуля будет бороться немецкая Бавария.

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль
Микола Титюк Источник
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