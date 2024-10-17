Ливерпуль смирился с потерей своей звезды. Кто уйдет зимой?

Испанское издание Marca сообщает, что руководство «Ливерпуля» смирилось с уходом лидера команды Трента Александра-Арнольда. Переговоры о новом контракте провалились.

Уже зимой Трент сможет обсуждать свое будущее с другим клубом, так как летом станет свободным агентом. Главным претендентом на английского футболиста считается мадридский «Реал». В Испании хотят объединить Александра-Арнольда с его другом Джудом Беллингемом.

Трент является вице-капитаном «Ливерпуля» и всю карьеру провел в этой команде. В этом сезоне футболист сыграл 9 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Сообщалось, что за звезду Ливерпуля будет бороться немецкая Бавария.