Его хочет Реал. Бавария нацелилась на суперзвезду АПЛ

Мюнхенская «Бавария» серьезно интересуется правым защитником английского «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Уже с января 25-летний футболист может вести переговоры с любым клубом, ведь его контракт с мерсисайдцами действует до завершения сезона 2024/25.

В этой кампании Трент Александер-Арнольд провел 6 матча на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» уже достиг договоренности о переходе Трента Александер-Арнольда летом 2025 года.