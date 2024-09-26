Его хочет Реал. Бавария нацелилась на суперзвезду АПЛ
Трент Александр-Арнольд может продолжить карьеру в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» серьезно интересуется правым защитником английского «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
Уже с января 25-летний футболист может вести переговоры с любым клубом, ведь его контракт с мерсисайдцами действует до завершения сезона 2024/25.
В этой кампании Трент Александер-Арнольд провел 6 матча на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» уже достиг договоренности о переходе Трента Александер-Арнольда летом 2025 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Получайте быстрее всех новости из самой топовой лиги на свой телефон в Телеграме!
Тайсон – о взаимоотношениях с украинцем после боя в мае этого года