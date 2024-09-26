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  4. Его хочет Реал. Бавария нацелилась на суперзвезду АПЛ
Германия
26 сентября 2024, 08:22 |
242
0

Его хочет Реал. Бавария нацелилась на суперзвезду АПЛ

Трент Александр-Арнольд может продолжить карьеру в Бундеслиге

26 сентября 2024, 08:22 |
242
0
Его хочет Реал. Бавария нацелилась на суперзвезду АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Мюнхенская «Бавария» серьезно интересуется правым защитником английского «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Уже с января 25-летний футболист может вести переговоры с любым клубом, ведь его контракт с мерсисайдцами действует до завершения сезона 2024/25.

В этой кампании Трент Александер-Арнольд провел 6 матча на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» уже достиг договоренности о переходе Трента Александер-Арнольда летом 2025 года.

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Ливерпуль трансферы Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ свободный агент Бавария трансферы Бундеслиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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