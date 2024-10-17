Варан выступил с признанием, чего он не добился в своей карьере

Бывший защитник сборной Франции Рафаэль Варан выступил с признанием о том, где именно он рассчитывал завершить свою карьеру, что стало свершившимся фактом, напомним, не так давно.

«В начале моего последнего сезона в «Манчестер Юнайтед» я уже говорил себе, что хотел бы закончить там, немного продлить свое приключение там. Этого не произошло, и лето было очень насыщенным. Я искал чего-то особенного, и именно так я нашел «Комо». С «Юнайтед» я закончил победой в Кубке Англии, но уже знал, что проект клуба мне не подходит.

«Комо» был проектом, который выделялся, он не был экзотическим или финансово привлекательным, но по-человечески он имел смысл, и он все еще имеет, поскольку я собираюсь оставаться рядом с ними. Я также хотел играть только раз в неделю. После предсезонки семья должна была последовать за мной в Италию, но, когда я получил травму 11 июля, то сразу понял, что все кончено. Я был уверен в себе, потому что предвидел это», – заявил Варан.

Как известно, 31-летний Рафаэль Варан решил повесить бутсы на гвоздь из-за хронической проблема с коленом.