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  4. КОСТЫШИН: «В трех турах набрали всего одно очко, и это серьезная проблема»
Украина. Первая лига
16 октября 2024, 23:39 | Обновлено 17 октября 2024, 00:30
73
0

КОСТЫШИН: «В трех турах набрали всего одно очко, и это серьезная проблема»

Коуч клуба из Хмельницкого прокомментировал матч против Буковины

16 октября 2024, 23:39 | Обновлено 17 октября 2024, 00:30
73
0
КОСТЫШИН: «В трех турах набрали всего одно очко, и это серьезная проблема»
bukfc.com. Виталий Костышин

Главный тренер хмельницкого «Подолья» Виталий Костышин прокомментировал ничейный результат встречи 12-го тура Первой лиги с «Буковиной» (1:1).

«Нам было очень тяжело на футбольном поле. Да, мы понимали, что в Черновцах будет сложная игра. Настраивал своих подопечных на то, что мы будем играть низким блоком, закрывать свободные зоны, а также постоянно сдерживать атаки «Буковины».

Не все удавалось нам на поле, были ошибки, но ребята молодцы. Было видно их желание, эмоции. Мы не планировали активно прессинговать соперника, а хотели сыграть вторым номером. Так оно и получилось, поэтому считаю, что мы хорошо выглядели на футбольном поле.

Удовлетворен ли я результатом матча? Если бы была немного другая ситуация в турнирной таблице, а предыдущий домашний поединок мы бы не проиграли, то выездной ничьей с Буковиной мы были бы очень довольны. Но в последних трех турах мы набрали всего одно очко, и это серьезная проблема, которую нужно решать».

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чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Буковина Черновцы Подолье Хмельницкий Виталий Костышин
Николай Степанов Источник: ФК Буковина
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