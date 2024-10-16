КОСТЫШИН: «В трех турах набрали всего одно очко, и это серьезная проблема»

Главный тренер хмельницкого «Подолья» Виталий Костышин прокомментировал ничейный результат встречи 12-го тура Первой лиги с «Буковиной» (1:1).

«Нам было очень тяжело на футбольном поле. Да, мы понимали, что в Черновцах будет сложная игра. Настраивал своих подопечных на то, что мы будем играть низким блоком, закрывать свободные зоны, а также постоянно сдерживать атаки «Буковины».

Не все удавалось нам на поле, были ошибки, но ребята молодцы. Было видно их желание, эмоции. Мы не планировали активно прессинговать соперника, а хотели сыграть вторым номером. Так оно и получилось, поэтому считаю, что мы хорошо выглядели на футбольном поле.

Удовлетворен ли я результатом матча? Если бы была немного другая ситуация в турнирной таблице, а предыдущий домашний поединок мы бы не проиграли, то выездной ничьей с Буковиной мы были бы очень довольны. Но в последних трех турах мы набрали всего одно очко, и это серьезная проблема, которую нужно решать».