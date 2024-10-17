Назван топ-клуб УПЛ, который возглавляет рейтинг по количеству ударов

Лидерство Динамо в турнирной таблице УПЛ подтверждается также лидерством в рейтинге Wyscout по среднему количеству ударов по воротам соперника. Команда Александра Шовковского – безоговорочный №1 в нем – 16,05 ударов в среднем за 90 минут.

Второе место – «Шахтер» (14,75), третье – «Кривбасс» (12,84), которые в реальной турнирной таблице немного недобирают очки по определенным причинам.

«Шахтер» и «Динамо» занимают первые две строчки и в рейтинге ударов по их воротам – всего 6,27 и 6,8 в среднем за 90 минут соответственно. Простая арифметика подсказывает, что киевляне делают на 9,25 ударов больше соперников в среднем за 90 минут, а горняки – на 8,48 ударов больше. Преимущество очень солидное, достаточно посмотреть на показатели аутсайдеров этого сезона в УПЛ и сравнить их с разницей ударов двух грандов.

Немногие клубы могут похвастаться положительной разницей между собственными и чужими ударами. И среди них – «Колос», который в реальной таблице занимает только 13-е место.