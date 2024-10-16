Стало известно, когда Неймар может снова сыграть. Матч с экс-клубом Реброва

32-летний бразилец Неймар может вернуться на поле уже 21 октября.

В понедельник саудовский Аль-Хиляль сыграет против Аль-Айна из ОАЭ в 3-м туре Лиги чемпионов Азии. Напомним, что в сезоне 2022/23 за эмиратский клуб выступал Андрей Ярмоленко, а главным тренером был Сергей Ребров.

Неймар добился значительного улучшения в восстановлении после травмы колена. Он уже вернулся к тренировкам с командой. Решение о том, когда именно Ней вернется на поле, примет главный тренер Аль-Хиляля Жорже Жезуш.

Жезуш ждет одобрения врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, который и провел Неймару операцию. Ласмар должен отправиться в Саудовскую Аравию в ближайшие дни, чтобы оценить физическую форму игрока.

Кроме того, Бразильская Федерация футбола следит за ситуацией Неймара и хочет пригласить его на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026.

Неймар не играл с октября прошлого года. Тогда он порвал крестообразную связку колена.

Ранее сообщалось, что Неймар планирует приобрести целый остров.