ФОТО. Неймар покупает остров! Невероятное приобретение бразильской звезды

Звезда «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар, который недавно восстановился после тяжелой травмы и которого связывают с сенсационным возвращением в «Барселону», планирует приобрести частный остров за 7 млн фунтов.

Таблоид The Sun на своих страницах информирует, что 32-летний футболист приближается к приобретению острова Джапао.

Тропический остров площадью шесть акров расположен возле портового города Ангра-дус-Рейс на юго-западе штата Рио-де-Жанейро.

Среди изюминок острова выделяется роскошный частный пляж, джакузи прямо на улице, пруд для рыбы кои и три бунгало с видом на море.

На острове есть несколько вилл. Главная – сделана в индонезийском стиле.

Остров рассчитан на 10 VIP-гостей и добраться до него можно только на лодке или вертолете. Полет на вертолете из международного аэропорта Рио-де-Жанейро занимает примерно 35 минут.

Канадский владелец острова поощрил Неймара скидкой в 3 млн фунтов, имея желание продать остров как можно быстрее. Бразилец, в свою очередь, все еще думает, однако уже арендовал остров для «тест-драйва» вместе с известным инвестором в недвижимость Дубая шейхом Мухаммадом Бингатти - это удовольствие обошлось богачам в 40 тысяч фунтов.

После «тест-драйва» Ней примет окончательное решение. Футболист планирует отдохнуть на острове в компании друзей в конце октября.