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05 октября 2024, 21:22 | Обновлено 05 октября 2024, 21:30
1128
0

ФОТО. Неймар покупает остров! Невероятное приобретение бразильской звезды

Бразильская звезда футбола собирается купить частный остров за 7 млн фунтов

05 октября 2024, 21:22 | Обновлено 05 октября 2024, 21:30
1128
0
ФОТО. Неймар покупает остров! Невероятное приобретение бразильской звезды

Звезда «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар, который недавно восстановился после тяжелой травмы и которого связывают с сенсационным возвращением в «Барселону», планирует приобрести частный остров за 7 млн фунтов.

Таблоид The Sun на своих страницах информирует, что 32-летний футболист приближается к приобретению острова Джапао.

Тропический остров площадью шесть акров расположен возле портового города Ангра-дус-Рейс на юго-западе штата Рио-де-Жанейро.

Среди изюминок острова выделяется роскошный частный пляж, джакузи прямо на улице, пруд для рыбы кои и три бунгало с видом на море.

На острове есть несколько вилл. Главная – сделана в индонезийском стиле.

Остров рассчитан на 10 VIP-гостей и добраться до него можно только на лодке или вертолете. Полет на вертолете из международного аэропорта Рио-де-Жанейро занимает примерно 35 минут.

Канадский владелец острова поощрил Неймара скидкой в 3 млн фунтов, имея желание продать остров как можно быстрее. Бразилец, в свою очередь, все еще думает, однако уже арендовал остров для «тест-драйва» вместе с известным инвестором в недвижимость Дубая шейхом Мухаммадом Бингатти - это удовольствие обошлось богачам в 40 тысяч фунтов.

После «тест-драйва» Ней примет окончательное решение. Футболист планирует отдохнуть на острове в компании друзей в конце октября.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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