32-летний бразилец Неймар посетил матч Карлос Алькараса в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

16 октября испанец переиграл Хольгера Руне в четвертьфинале выставочного турнира Six Kings Slam со счетом 6:4, 6:2.

Неймар наблюдал за поединком с трибун, а после завершения встречи пообщался с Алькарасом.

Неймар не играл с октября прошлого года из-за травмы колена. Бразилец может вернуться на поле 21 октября в матче Аль-Айн – Аль-Хиляль.

ФОТО. Неймар посетил матч Алькараса на турнире в Эр-Рияде и пообщался с ним