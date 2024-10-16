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16 октября 2024, 23:59 | Обновлено 17 октября 2024, 00:00
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ФОТО. Неймар посетил матч Алькараса на турнире в Эр-Рияде и пообщался с ним

Бразильский форвард наблюдал за победой Карлоса над Хольгером Руне

16 октября 2024, 23:59 | Обновлено 17 октября 2024, 00:00
15
0
ФОТО. Неймар посетил матч Алькараса на турнире в Эр-Рияде и пообщался с ним
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Неймар

32-летний бразилец Неймар посетил матч Карлос Алькараса в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

16 октября испанец переиграл Хольгера Руне в четвертьфинале выставочного турнира Six Kings Slam со счетом 6:4, 6:2.

Неймар наблюдал за поединком с трибун, а после завершения встречи пообщался с Алькарасом.

Неймар не играл с октября прошлого года из-за травмы колена. Бразилец может вернуться на поле 21 октября в матче Аль-Айн – Аль-Хиляль.

ФОТО. Неймар посетил матч Алькараса на турнире в Эр-Рияде и пообщался с ним

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Six Kings Slam Карлос Алькарас (теннисист) Хольгер Руне фото фотогалерея Неймар
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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