Хольгер Руне – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал выставочный турнир Six Kings Slams.

В четвертьфинале на корт выйдут Хольгер Руне (Дания, ATP 14) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2). Ориентировочное время начала встречи – 21:15 по Киеву.

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Ранее соперники играли между собой 3 раза на официальных турнирах. Счет 2:1 в пользу испанца.

В полуфинале соревнований победитель противостояния встретится с Рафаэлем Надалем.

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