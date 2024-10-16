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16 октября 2024, 21:15 |
367
0

Хольгер Руне – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала выставочного турнира Six Kings Slam

16 октября 2024, 21:15 |
367
0
Хольгер Руне – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

16 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал выставочный турнир Six Kings Slams.

В четвертьфинале на корт выйдут Хольгер Руне (Дания, ATP 14) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2). Ориентировочное время начала встречи – 21:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее соперники играли между собой 3 раза на официальных турнирах. Счет 2:1 в пользу испанца.

В полуфинале соревнований победитель противостояния встретится с Рафаэлем Надалем.

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Хольгер Руне Карлос Алькарас (теннисист) смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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