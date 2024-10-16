Хольгер Руне – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала выставочного турнира Six Kings Slam
16 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал выставочный турнир Six Kings Slams.
В четвертьфинале на корт выйдут Хольгер Руне (Дания, ATP 14) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2). Ориентировочное время начала встречи – 21:15 по Киеву.
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Ранее соперники играли между собой 3 раза на официальных турнирах. Счет 2:1 в пользу испанца.
В полуфинале соревнований победитель противостояния встретится с Рафаэлем Надалем.
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