Манчестер Юнайтед зимой попытается избавиться от Антони

24-летний бразильский форвард «Манчестер Юнайтед» Антони попал в список тех, с кем клуб хочет попрощаться зимой. По информации издания Footmercato, игрока сначала отдадут в аренду, а летом продадут. Также сообщается, что часть заработной платы по условиям аренды должен платить клуб, за который будет играть Антони.

Известно, что «красные дьяволы» понесли убытки в размере 442 миллиона евро. Поэтому владельцы решили уволить 250 работников клуба, среди которых – легендарный сэр Алекс Фергюсон.

Издание информирует, что в ближайшее время в «Манчестер Юнайтед» сообщат еще о нескольких игроках, которые покинут команду в ближайшем трансферном окне.