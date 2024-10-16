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Англия
16 октября 2024, 20:34 | Обновлено 16 октября 2024, 20:45
132
0

Манчестер Юнайтед зимой попытается избавиться от Антони

Сообщается, что это обусловлено плохим финансовым положение клуба

16 октября 2024, 20:34 | Обновлено 16 октября 2024, 20:45
132
0
Манчестер Юнайтед зимой попытается избавиться от Антони
Transfermarkt. Антони

24-летний бразильский форвард «Манчестер Юнайтед» Антони попал в список тех, с кем клуб хочет попрощаться зимой. По информации издания Footmercato, игрока сначала отдадут в аренду, а летом продадут. Также сообщается, что часть заработной платы по условиям аренды должен платить клуб, за который будет играть Антони.

Известно, что «красные дьяволы» понесли убытки в размере 442 миллиона евро. Поэтому владельцы решили уволить 250 работников клуба, среди которых – легендарный сэр Алекс Фергюсон.

Издание информирует, что в ближайшее время в «Манчестер Юнайтед» сообщат еще о нескольких игроках, которые покинут команду в ближайшем трансферном окне.

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Олександр Сільченко Источник: Footmercato
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