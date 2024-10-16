Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Другие новости
16 октября 2024, 19:40 | Обновлено 16 октября 2024, 19:43
394
0

Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала выставочного турнира Six Kings Slam

16 октября 2024, 19:40 | Обновлено 16 октября 2024, 19:43
394
0
Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

16 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартует выставочный турнир Six Kings Slams.

В первом четвертьфинальном поединке сыграют Янник Синнер (Италия, ATP) и Даниил Медведев (АТР 5). Ориентировочное время начала встречи – 18:40 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее соперники провели 14 официальных очных матчей. Счет 7:7.

Победитель противостояния в полуфинале сыграет против Новака Джоковича.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
16 октября стартует супертурнир Six Kings Slam с призовым фондом в $15 млн
Что там у украинцев? Как выглядит рейтинг АТР после Мастерса в Шанхае
Янник СИННЕР: «Были моменты, когда я терял улыбку»
Янник Синнер Даниил Медведев смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
Бокс | 15 октября 2024, 20:18 0
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри

Владислав Сиренко высказался о двух британских боксерах

Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Бокс | 16 октября 2024, 08:29 1
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко

Сенченко высказался об известных украинских боксерах

СТАРОДУБЦЕВА: «На пути в аэропорт. Уже 6 отказов в Нинбо. Пожелайте удачи»
Теннис | 16.10.2024, 18:17
СТАРОДУБЦЕВА: «На пути в аэропорт. Уже 6 отказов в Нинбо. Пожелайте удачи»
СТАРОДУБЦЕВА: «На пути в аэропорт. Уже 6 отказов в Нинбо. Пожелайте удачи»
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Футбол | 16.10.2024, 06:23
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
А как же Судаков? Ман Сити нашел замену для де Брюйне
Футбол | 16.10.2024, 13:21
А как же Судаков? Ман Сити нашел замену для де Брюйне
А как же Судаков? Ман Сити нашел замену для де Брюйне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
16.10.2024, 07:52
Бокс
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
14.10.2024, 20:56 25
Футбол
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
14.10.2024, 17:50 22
Другие виды
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
14.10.2024, 20:30 109
Футбол
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
15.10.2024, 06:23 3
Футбол
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
15.10.2024, 23:47 5
Футбол
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
15.10.2024, 13:10 2
Футбол
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
15.10.2024, 14:17 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем