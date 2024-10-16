Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала выставочного турнира Six Kings Slam
16 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартует выставочный турнир Six Kings Slams.
В первом четвертьфинальном поединке сыграют Янник Синнер (Италия, ATP) и Даниил Медведев (АТР 5). Ориентировочное время начала встречи – 18:40 по Киеву.
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Ранее соперники провели 14 официальных очных матчей. Счет 7:7.
Победитель противостояния в полуфинале сыграет против Новака Джоковича.
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