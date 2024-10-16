Стало известно какой клуб имеет больше всего болельщиков за границей
Реал Мадрид – самый популярный клуб мира
В ходе проведенного глобального опроса специалисты пытались выяснить за какой клуб болеют больше всего за границей. Издание Chiliz узнало мнение болельщиков в Европе, Азии и Америке.
Оказалось, что «Реал Мадрид» имеет больше всего болельщиков за границей – 15,68% всех опрошенных болеют за испанский клуб. Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
- «Реал Мадрид» – 15,68%
- «Барселона» – 10,4%
- «Манчестер Юнайтед» – 9,79%
- «Челси» – 6,74%
- «Арсенал» – 5,94%
- «Тоттенхэм» – 5,82%
- «Манчестер Сити» – 5,26%
- «Ливерпуль» – 5,06%
- «Бавария» – 4,12%
- «Пари Сен-Жермен» – 2,08%
Несмотря на то, что две испанские команды возглавили рейтинг, оказалось, что подавляющее большинство фанатов по всему миру смотрит английскую Премьер-лигу.
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