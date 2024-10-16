Стало известно какой клуб имеет больше всего болельщиков за границей

В ходе проведенного глобального опроса специалисты пытались выяснить за какой клуб болеют больше всего за границей. Издание Chiliz узнало мнение болельщиков в Европе, Азии и Америке.

Оказалось, что «Реал Мадрид» имеет больше всего болельщиков за границей – 15,68% всех опрошенных болеют за испанский клуб. Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

«Реал Мадрид» – 15,68%

«Барселона» – 10,4%

«Манчестер Юнайтед» – 9,79%

«Челси» – 6,74%

«Арсенал» – 5,94%

«Тоттенхэм» – 5,82%

«Манчестер Сити» – 5,26%

«Ливерпуль» – 5,06%

«Бавария» – 4,12%

«Пари Сен-Жермен» – 2,08%

Несмотря на то, что две испанские команды возглавили рейтинг, оказалось, что подавляющее большинство фанатов по всему миру смотрит английскую Премьер-лигу.