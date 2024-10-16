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16 октября 2024, 17:35 |
241
0

Стало известно какой клуб имеет больше всего болельщиков за границей

Реал Мадрид – самый популярный клуб мира

16 октября 2024, 17:35 |
241
0
Стало известно какой клуб имеет больше всего болельщиков за границей
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В ходе проведенного глобального опроса специалисты пытались выяснить за какой клуб болеют больше всего за границей. Издание Chiliz узнало мнение болельщиков в Европе, Азии и Америке.

Оказалось, что «Реал Мадрид» имеет больше всего болельщиков за границей – 15,68% всех опрошенных болеют за испанский клуб. Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

  • «Реал Мадрид» – 15,68%
  • «Барселона» – 10,4%
  • «Манчестер Юнайтед» – 9,79%
  • «Челси» – 6,74%
  • «Арсенал» – 5,94%
  • «Тоттенхэм» – 5,82%
  • «Манчестер Сити» – 5,26%
  • «Ливерпуль» – 5,06%
  • «Бавария» – 4,12%
  • «Пари Сен-Жермен» – 2,08%

Несмотря на то, что две испанские команды возглавили рейтинг, оказалось, что подавляющее большинство фанатов по всему миру смотрит английскую Премьер-лигу.

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Барселона Реал Мадрид ПСЖ Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси Арсенал Лондон Ливерпуль Тоттенхэм
Микола Титюк Источник: Goal.com
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