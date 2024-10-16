Мирон МАРКЕВИЧ: «Если Довбик начнет забивать не только с пенальти...»

Опытный наставник Мирон Маркевич считает, что сборная Украины еще может претендовать на выход в Дивизион A Лиги наций, но для этого необходимо возвращение лидеров и голы Артема Довбика с игры.

«Факты – упрямая вещь. На что можно рассчитывать, когда нет остроты в атаке? Чем ближе наши подходили к штрафной площадке соперника, тем становились менее уверенными. Создавалось впечатление, что футболисты банально не знали, как обострить ситуацию. Вот почему неудивительно, что выдвинутый на острие Артем Довбык находился на голодном пайке, потому что это не его вина, не хватало, образно говоря, подносчиков снарядов».

«Я много ожидаю от возвращения в строй травмированных Виктора Цыганкова и Александра Зинченко, что скажется на взаимодействии с Артемом Довбиком».

«Если он начнет наконец забивать не только с 11-метровой отметки, то наши шансы повыситься в классе резко возрастут», – сказал Маркевич.