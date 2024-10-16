10 футболистов Манчестер Юнайтед рискуют пропустить ближайший матч

10 игроков «Манчестер Юнайтед» рискуют пропустить ближайший матч против «Брентфорда» в АПЛ. Некоторым игрокам еще нужно провести дополнительное обследование, однако количество травм на старте сезона откровенно пугает.

Точно не помогут команде защитники Люк Шоу, Тирелл Маласия, Гарри Магуайр и Лени Йоро. Нуссаир Мазрауи перенес операцию на сердце и вернется в строй не раньше ноября.

Мануэль Угарте не смог доиграть матч Уругвая и Эквадора из-за повреждения, его ждет обследование. Амад Диалло болен, однако есть шанс, что он сможет попасть в заявку на матч. Мейсон Маунт получил травму головы, точные строки его возвращения неизвестны. Кобби Мейну и Алехандро Гарначо должны вернуться со своих сборных и только тогда в команде смогут оценить их физическое состояние.

Сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов продать своего защитника Гарри Магуайра.