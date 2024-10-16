Олег ФЕДОРЧУК: «Молодежке не удалось избежать болезни роста»

Известный тренер и авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал последние поражения молодежной сборной Украины по футболу от англичан - 1:2 и сербов - 0:1 в отборе на Евро-2025:

- Я бы назвал это болезнью роста. Где-то не обошлось без шапкозакидательского настроя, где-то не дотерпели в трудную минуту. А в противостоянии с амбициозными визави этого не прощают. Под занавес матча с британцами две ошибки в защите свели на нет все наработанное и помогли хозяевам вернуть интригу в борьбе за первое место, а затем споткнулись с сербами, которые каждый матч рассматривают, как возможность попасть на заметку зарубежным скаутам.

Знаете, а может, это и хорошо, что наша молодежка на минорной ноте завершила отбор. К сожалению, у украинцев еще нет менталитета победителей, которые своего уже не отдадут, что есть еще над чем работать. Особенно в завершающей стадии атаки.

Хотя, в общем, за выступление в отборе наша сборная заслуживает хорошей оценки. Налажена командная игра, есть сыгранность, пошло на пользу то, что подопечные Унаи Мельгосы представляют лишь несколько клубов. Хватает и лидеров, которые через несколько лет обязательно постучатся в двери национальной сборной Украины. Тем более, что в июне - финальная часть молодежного Евро в Словакии, куда наши досрочно завоевали путевку и где можно «выстрелить».

Итак, перспективы у ребят есть, сейчас главное, чтобы они не остановились на достигнутом, а продолжали прибавлять. И здесь уже свое веское слово должны сказать их клубные наставники.

Ранее мы сообщали, что можно посмотреть видеообзор матча квалификации Евро-2025 U-21 между сборными Украины и Сербии.