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  4. Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Гол Довбика Чехии? Он опытный и хорошо бьет пенальти»
Лига наций
16 октября 2024, 15:18 |
165
0

Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Гол Довбика Чехии? Он опытный и хорошо бьет пенальти»

Известный в прошлом форвард оценил матчи сборной Украины в Лиге наций

16 октября 2024, 15:18 |
165
0
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Гол Довбика Чехии? Он опытный и хорошо бьет пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард «Ворсклы» и «Полиграфтехники» Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью Sport.ua ответил на вопросы касательно игры сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций.

– Сергей Александрович, какие у вас остались впечатления от матча Лиги наций Украина – Чехия (1:1)?
– Тяжелая игра получилась. Чехи отличаются тем, что в их команде есть физически сильные футболисты. Против них тяжело играть в отборах. В некоторых эпизодах наши игроки справлялись с поставленными задачами, но все равно тяжело было противостоять Чехии. Конечно, хотелось, чтобы Украина взяла три очка в этой встрече, но даже по статистике все-таки равная игра была.

– В целом, если взять и победную встречу с Грузией (1:0), нормальный результат дала Украина в октябрьских матчах?
– Естественно, когда в первых двух турах ты не набираешь вообще очков, то четыре балла – это хороший показатель. Стоит отметить, что и соперники не такие простые у Украины. Также нужно обратить внимание на то, что у Грузии и Чехии сейчас неплохие команды. Эти сборные сейчас находятся на подъеме. Грузия хоть и уступила Албании, по игре инициатива была на их стороне. Хорошо, что Украина взяла 4 очка, но пока что этого мало для того, чтобы повыситься в классе.

– Вы, как штатный пенальтист в своих бывших командах, что скажете по Довбику? Артему доверили пробить одиннадцатиметровый в матче с Чехией, и он его реализовал. И дальше Довбику будут доверять эту миссию?
– Стоит обратить внимание на то, что Довбик неоднократно бьет пенальти. И делает это Артем уверенно. Пробил одиннадцатиметровый он здорово. Вообще к нему нет никаких претензий.

К слову, Судаков в «Шахтере» тоже бьет пенальти, но в матче с чехами доверили эту миссию Довбику. Артему и нужно было снова забить за сборную, чтобы почувствовать вкус голов. Для нападающего это большой плюс. А исполнил он здорово пенальти. Обидно только, что мало игровых моментов было в матче. У него был всего лишь один момент. А Довбик, естественно, зависит от полузащитников. Будем надеяться, что в ноябрьских двух матчах мы порадуемся за сборную и будет решен вопрос, которой стоит перед командой.

– По поводу Михаила Мудрика, что скажете? Грузинам забил и с Чехией моменты имел…
– В начале поединка с чехами он здорово прошел по флангу и отдал передачу на Шапаренко, который, возможно, растерялся. Может быть, лидер «Динамо» не ожидал этого паса или неправильно подобрал ногу для удара по воротам. А в целом Мудрик за счет своей скорости постоянно заострял впереди. Он неплохо сыграл в этих двух поединках. Но, мне кажется, что в первой встрече с Грузией Миша выглядел посвежее и поинтереснее.

– Награду «Лев матча» получили Анатолий Трубин и Иван Калюжный. А вы чью игру выделите?
– Сто процентов, выделю игру Трубина. Забарный также сыграл здорово. Мудрик впереди старался и создавал моменты. Но, в первую очередь, я бы Трубина выделил. Анатолий надежно сыграл и сделал много сэйвов. Я считаю, что Трубин два матча здорово сыграл.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

– Как сыграл Калюжный вам понравилось?
– Во втором поединке у него времени мало было. Он вышел на замену в середине второго тайма. Да, молодец, что помог сборной. Хотя скажу, что и Степаненко неплохо сыграл. На этой позиции проблем не было. Но за такой маленький промежуток времени тяжело оценить игру Калюжного в поединке с чехами.

– Обидно, что Гуцуляк травму получил…
– Дай Бог, чтобы Алексей быстрее выздоровел. Надеемся, что Гуцуляк как можно раньше восстановится и продолжит радовать своей игрой.

– Теперь у Украины 4 очка, и она идет на четвертом месте в группе. Как думаете, какие шансы есть занять 1-2 место?
– У украинской сборной осталось две игры в этой Лиге наций. В этих встречах нам надо добиваться стопроцентного результата, чтобы достичь каких-то целей. Поэтому в двух заключительных матчах будет поставлена максимальная задача взять сто процентов очков, чтобы рассчитывать на какой-то успех. Но шансы у сборной Украины есть!

– Что может помочь «желто-синим» прибавить в игре?
– Думаю, что к этим матчам восстановятся ключевые футболисты. А это многое значит для игры сборной. На данный момент на травмах около семи хороших исполнителей, которых не было в команде. Надеюсь, что на следующие два поединка с Албанией и Грузией эти ведущие игроки восстановятся и помогут команде. Потому что все равно не хватает на поле того же Цыганкова и других хороших футболистов. Будем надеяться, что они будут готовы к этим важным встречам и помогут достичь положительного результата.

Дмитрий КОТКОВ

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Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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