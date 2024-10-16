Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дэнни МИЛЛЗ: «Тухель не сможет покупать игроков в сборную Англии»
Англия
16 октября 2024, 14:45 |
260
0

Дэнни МИЛЛЗ: «Тухель не сможет покупать игроков в сборную Англии»

Бывший английский футболист недоволен тренером сборной

16 октября 2024, 14:45 |
260
0
Дэнни МИЛЛЗ: «Тухель не сможет покупать игроков в сборную Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Бывший английский футболист Дэнни Миллз недоволен назначением Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии:

«Странное решение. Почему бы его не назначить на пару месяцев, чтобы он мог познакомиться с игроками, провести пару игр? Это не значит, что он легко выиграет Кубок мира.

У него были небольшие проблемы в клубах, но здесь ему не смогут покупать игроков. Возможно, это к лучшему. Да, он отличный тренер, но это назначение было немного неожиданным», – подытожил Миллз.

51-летний специалист приступит к работе с командой 1 января 2025 года. До этого момента Ли Карсли останется временным наставником. Последним местом работы Тухеля была мюнхенская «Бавария» , которую он возглавлял в 2023-24.

Ранее Арсен Венгер заявил, что сборную Англии должен тренировать только англичанин.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Англии нашла нового тренера, но есть нюанс
В четыре раза больше, чем у Реброва. Известна зарплата Тухеля в Англии
ФОТО. Звезду Ливерпуля и сборной Англии застали в отеле с красоткой
сборная Англии по футболу Томас Тухель
Микола Титюк Источник: Metro
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Футбол | 15 октября 2024, 18:46 13
Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами

Экс-игрок «Динамо» выделил Артема Довбика

«Была немного ссора». Судаков рассказал о неприятном эпизоде ​​в сборной
Футбол | 16 октября 2024, 15:32 4
«Была немного ссора». Судаков рассказал о неприятном эпизоде ​​в сборной
«Была немного ссора». Судаков рассказал о неприятном эпизоде ​​в сборной

Хавбек «Шахтера» попал мячом в Николая Шапаренко, забравшего номер у Михаила Мудрика

Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Футбол | 16.10.2024, 05:19
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
А как же Судаков? Ман Сити нашел замену для де Брюйне
Футбол | 16.10.2024, 13:21
А как же Судаков? Ман Сити нашел замену для де Брюйне
А как же Судаков? Ман Сити нашел замену для де Брюйне
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Футбол | 15.10.2024, 23:47
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
14.10.2024, 20:56 25
Футбол
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
16.10.2024, 08:29 1
Бокс
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
15.10.2024, 13:10 2
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
14.10.2024, 20:30 109
Футбол
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
15.10.2024, 22:24 2
Бокс
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
14.10.2024, 19:05 41
Футбол
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
15.10.2024, 01:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем