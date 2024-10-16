Дэнни МИЛЛЗ: «Тухель не сможет покупать игроков в сборную Англии»
Бывший английский футболист недоволен тренером сборной
Бывший английский футболист Дэнни Миллз недоволен назначением Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии:
«Странное решение. Почему бы его не назначить на пару месяцев, чтобы он мог познакомиться с игроками, провести пару игр? Это не значит, что он легко выиграет Кубок мира.
У него были небольшие проблемы в клубах, но здесь ему не смогут покупать игроков. Возможно, это к лучшему. Да, он отличный тренер, но это назначение было немного неожиданным», – подытожил Миллз.
51-летний специалист приступит к работе с командой 1 января 2025 года. До этого момента Ли Карсли останется временным наставником. Последним местом работы Тухеля была мюнхенская «Бавария» , которую он возглавлял в 2023-24.
Ранее Арсен Венгер заявил, что сборную Англии должен тренировать только англичанин.
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