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  4. Звездный одноклубник Лунина установил невероятный рекорд
Лига наций
16 октября 2024, 14:36 |
170
0

Звездный одноклубник Лунина установил невероятный рекорд

Лука Модрич вошел в историю своей страны

16 октября 2024, 14:36 |
170
0
Звездный одноклубник Лунина установил невероятный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

В матче четвертого тура Лиги наций сборная Польши разделила очки с Хорватией (3:3). Лука Модрич отыграл за гостей все 90 минут. Полузащитник «Реала», за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, вошел в историю своей страны.

На счету Модрича 182 матча за сборную, что делает его вне конкуренции в этом отношении.

Опытный футболист уже сыграл более 50% матчей за всю историю сборной. С момента восстановления независимости Хорватии (1991 года) она сыграла 363 матча.

Шанс улучшить свои сумасшедшие достижения у Модрича появится в ноябре. Команда Златко Далича встретится в Лиге наций с Португалией и Шотландией.

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Лука Модрич сборная Хорватии по футболу ПСЖ - Реал Мадрид Лига наций сборная Польши по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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