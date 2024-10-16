Звездный одноклубник Лунина установил невероятный рекорд
Лука Модрич вошел в историю своей страны
В матче четвертого тура Лиги наций сборная Польши разделила очки с Хорватией (3:3). Лука Модрич отыграл за гостей все 90 минут. Полузащитник «Реала», за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, вошел в историю своей страны.
На счету Модрича 182 матча за сборную, что делает его вне конкуренции в этом отношении.
Опытный футболист уже сыграл более 50% матчей за всю историю сборной. С момента восстановления независимости Хорватии (1991 года) она сыграла 363 матча.
Шанс улучшить свои сумасшедшие достижения у Модрича появится в ноябре. Команда Златко Далича встретится в Лиге наций с Португалией и Шотландией.
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