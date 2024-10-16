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16 октября 2024, 13:51 |
581
3

«Такой же преступник». Ветеран ВСУ нецензурно высказался о Тимощуке

Евгений Коринец не считает Анатолия украинцем

16 октября 2024, 13:51 |
581
3
«Такой же преступник». Ветеран ВСУ нецензурно высказался о Тимощуке
Анатолий Тимощук

Паралимпиец и ветеран Вооруженных сил Украины Евгений Коринец высказался о предателе Украины Анатолии Тимощуке:

«Тимощук – пи**р. Человек, который продался за деньги, не знаю, возможно, он не имел и никакого патриотизма до этого. Смотрите, мы видим, например, вот он был искренним украинцем, надевал вышиванку на каждые праздники, патриот. Но, знаете, где он был патриотом? В социальных сетях и все...

Он такой же вор, как те, что пришли в наше государство, поэтому то, что он рисовал когда-то на щеках флаги и играл в сборной не означает, что он украинец. Украинец – это не тот, кто носит вышиванку, а кто соблюдает действующие законы и делает все для того, чтобы его страна победила».

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Анатолий Тимощук российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: NV.ua
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Перець
та всім вже давно пох на того Тимощука
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0
Footbulka
Піздатобі молись
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0
Panthera_onca__
Мы может не считать его гражданином Украины, но генетически он украинец.   Как и ещё 2 млн. нарасии. Украинцы там третьи по численности после татар, которые не зашли в Крым в 13 веке.    Хотя их власть это скрывает.
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