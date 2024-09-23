Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
Другие новости
23 сентября 2024, 09:59 | Обновлено 23 сентября 2024, 10:00
3763
11

Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии

Надежда Навроцкая считает, что экс-футболист пытается показывать свою приверженность рф

23 сентября 2024, 09:59 | Обновлено 23 сентября 2024, 10:00
3763
11
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
Анатолий Тимощук

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста национальной сборной Украины Анатолия Тимощука, высказалась относительно последней новости о предателе Украины, который передал футболку в помощь россиянам в Курской области:

«В россии система становится все более неадекватной и там закручивают всем гайки – а-ля сталинские времена. Постоянно идет давление и подстрекательство. Чтобы там работать, надо показывать, что ты являешься сторонником «российской адекватности».

Если он будет сидеть тихо, то будет становиться подозрительным для российских спецслужб. К нему будут возникать вопросы и Толику надо подтверждать свою приверженность «русскому миру» или бежать. Но как он убежит, если перевел в Россию все деньги из Германии уже после начала войны».

По теме:
Еще 1000+ оккупантов ушли в мешки. ВСУ обновили данные потерь армии рф
«Е****й п*****с». Экс-игрок сборной Украины коротко высказался о Тимощуке
АЛИЕВ: Тимощук, мне жаль, что играл с тобой за сборную. Дебил ты конченный
Анатолий Тимощук аукцион российско-украинская война Курск Надежда Навроцкая
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как выглядел нокаут в бою Дюбуа – Джошуа из рингсайда
Бокс | 22 сентября 2024, 11:43 0
ВИДЕО. Как выглядел нокаут в бою Дюбуа – Джошуа из рингсайда
ВИДЕО. Как выглядел нокаут в бою Дюбуа – Джошуа из рингсайда

Точный удар Даниэля завершил поединок в пятом раунде

Усик признался, разговаривал ли он с Фьюри на поединке Джошуа – Дюбуа
Бокс | 22 сентября 2024, 17:24 0
Усик признался, разговаривал ли он с Фьюри на поединке Джошуа – Дюбуа
Усик признался, разговаривал ли он с Фьюри на поединке Джошуа – Дюбуа

В ночь на 22 сентября Даниель нокаутировал Энтони в 5-м раунде

Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
Футбол | 23.09.2024, 06:30
Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
ФОТО. Кроуфорд похвастался подарком, который ему сделал Усик на Уэмбли
Бокс | 23.09.2024, 07:50
ФОТО. Кроуфорд похвастался подарком, который ему сделал Усик на Уэмбли
ФОТО. Кроуфорд похвастался подарком, который ему сделал Усик на Уэмбли
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Футбол | 22.09.2024, 21:25
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OLDTROLL
Мразота і є мразота, і не треба шукати виправдань!
Ответить
+4
Jumanji_8841
гнида тимощук: "вб'ю парочку українців, бо на мене москалі будуть косо дивитись"
Ответить
+3
sergio_terry
Те що Толік імбіцил зроуміло, перевів усі кошти з Німеччини а расію, так лише довбні робити можуть. 
Ответить
+3
Falko
Блін, та які виправдання? Ви хіба не в курсі ставлення Навроцької до Тимощука після розлучення і навіть ще до? Більше за Надюху його, мабуть, ніхто в публічній площині не полоскав.
Щодо аліментів не в темі, але знаючи, наскільки Тимощук жмот, там, мабуть, хлібні крошки з мінімалки (якщо взагалі є).
Ответить
+1
olex.mykhailov
Таке відчуття , що вона його виправдовує, ще й Толіком називає...аліменти боїться втратити?Гнида він, та й все
Ответить
+1
Sergei2112
настоящий ДЕБИЛ!
Ответить
+1
Saar
Тупи виправдання! Ті хто не хотів - виїхали з боліт! тимощук підрило і зрадник! Яком найвищої міри покарання буде замало!!!!!
Ответить
+1
Letifer
Спорт.юей знову в своєму репертуарі. Свідомо виклали неповний текст, через що у людей складається викривлене враження, що жінка намагається виправдати гниду. Все вона там правильно сказала, знайдіть її слова повністю
Ответить
0
nick07
тю, та навряд чи для нього проблемою є виїзд і виведення коштів. Але .... тепле місце, гарна зарплата і т.д., і вже геть скомпроментована біографія, тому тимоха нікуди і не рипається
Ответить
0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ХВАТЕТ АБЕЖАТЬ ТОЛЕКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ТОЛЕК ЛЕГЕНДА ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ШАХТЕРА
Ответить
0
Gargantua81
баба у него там, вот и весь секрет.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
21.09.2024, 20:23 3
Бокс
ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника
ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника
22.09.2024, 20:21 5
Футбол
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
22.09.2024, 08:05 4
Бокс
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
22.09.2024, 07:41 3
Футбол
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
21.09.2024, 17:49 23
Футбол
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
21.09.2024, 19:51 2
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
21.09.2024, 20:53 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
21.09.2024, 08:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем