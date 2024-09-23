Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
Надежда Навроцкая считает, что экс-футболист пытается показывать свою приверженность рф
Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста национальной сборной Украины Анатолия Тимощука, высказалась относительно последней новости о предателе Украины, который передал футболку в помощь россиянам в Курской области:
«В россии система становится все более неадекватной и там закручивают всем гайки – а-ля сталинские времена. Постоянно идет давление и подстрекательство. Чтобы там работать, надо показывать, что ты являешься сторонником «российской адекватности».
Если он будет сидеть тихо, то будет становиться подозрительным для российских спецслужб. К нему будут возникать вопросы и Толику надо подтверждать свою приверженность «русскому миру» или бежать. Но как он убежит, если перевел в Россию все деньги из Германии уже после начала войны».
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Щодо аліментів не в темі, але знаючи, наскільки Тимощук жмот, там, мабуть, хлібні крошки з мінімалки (якщо взагалі є).