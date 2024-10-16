Травмы Мудрика и других игроков Челси оказались невероятно дорогостоящими

После огромных расходов и неудовлетворительных результатов с тех пор, как Тодд Боэли и Clearlake Capital взяли под контроль «Челси» в 2022 году, «синие» демонстрируют признаки того, что наконец-то все делают правильно. Команда Энцо Марески ушла на международный перерыв четвертой в английской Премьер-лиге.

Чтобы «Челси» смог выдержать борьбу в Лиге чемпионов, игрокам команды нужно стараться избегать травм, которые дорого обошлись клубу на поле и за его пределами в прошлом сезоне. «Челси» понес самые высокие средние расходы в Премьер-лиге – 540 000 фунтов за травму — и вторые по величине общие расходы в размере 30,22 млн фунтов, согласно индексу травматизма в мужском европейском футболе, составленному глобальной страховой посреднической группой Howden.

Стоимость рассчитывается путем умножения ежедневной базовой зарплаты травмированного игрока на количество дней, в течение которых он был недоступен из-за травмы. «Манчестер Юнайтед» заплатил самую высокую цену среди всех команд АПЛ за травмы – 39,81 млн фунтов.

В отчете говорится, что команда Эрика тен Хага получила 75 травм за сезон, уступая по этому показателю только «Ньюкаслу» с 76 травмами. У чемпионов «Манчестер Сити» было 57 травм, что обошлось в 27 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что за «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, который также несколько раз попадал в лазарет команды из-за различных повреждений.