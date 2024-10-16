ИВАЩЕНКО: «Металлист перестроился, а молодежь Александрии прогрессирует»

Валерий Иващенко в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная отметил качественную игру «Металлиста» и значительный прогресс игроков «Александрии-2».

«Металлист имеет достаточно большую историю. Во всех клубах, где работал Евгений Красников есть динамика и результат, он известный специалист в своем деле. И последние успехи не случайны: в команде, у которой налажены связи с руководством клуба, все сложится. Очень радует то, что молодежь вызывается в юношеские сборные, и благодаря этому приобретает необходимый для развития дальше, опыт. Вместе с тем, это замечательный период для харьковчан, работа Анищенко приносит свои плоды: вернулся в защиту Гомес, Петр Луцив переведен в защиту и зоны атаки, добавляют Пидручный и Багачанский. Видим мы прогресс Синчука и Кайдалова. Новый тренер вратарей Андрей Кудимов помог Рыбаку вернуться на свой уровень. Радуюсь успехам «Металлиста», который ворвался в зону, которая позволяет весной играть в Чемпионской группе».

Также Иващенко отметил молодых игроков «Александрии-2».

«Там выстроена хорошая вертикаль, где работает отличная школа, воспитывающая игроков для элиты. Поэтому в этом клубе всегда есть результат. Хорошо построена структура в этой команде, у них есть все, чтобы их юноши прогрессировали и показывали высокий уровень игры. Считаю, что для молодых футболистов очень важно играть и получать такой опыт среди возрастных игроков. Тот же Ярослав Базаев заявляет о себе по полной», – сказал Иващенко.

Обзоры всех матчей 12-го тура в Первой лиге и 10-го – во Второй, комментарии и еще больше анализа - в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная от 15 октября.