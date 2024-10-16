16 октября в рамках 10 тура квалификации ЧМ-2026 сборная Парагвая вырвал победу над сборной Венесуэлы 2:1.

Еще в первом тайме хозяева пропустили и не реализовали пенальти – удар Хулио Энсисо парировал вратарь. Однако во второй половине матча дубль Антонио Санабрии принес важные 3 очка.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

10 тур. 16 октября, Асунсьон (Парагвай)

Парагвай – Венесуэла – 2:1

Голы: Санабрия, 59, 74 – Арамбуру, 25

Нереализованный пенальти: Энсисо, 41

Видеообзор матча: