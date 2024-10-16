Чемпионат мира16 октября 2024, 13:00 | Обновлено 16 октября 2024, 13:05
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Парагвай – Венесуэла – 2:1. Пенальти Энсисо и волевая победа. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке
16 октября 2024, 13:00 | Обновлено 16 октября 2024, 13:05
33
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16 октября в рамках 10 тура квалификации ЧМ-2026 сборная Парагвая вырвал победу над сборной Венесуэлы 2:1.
Еще в первом тайме хозяева пропустили и не реализовали пенальти – удар Хулио Энсисо парировал вратарь. Однако во второй половине матча дубль Антонио Санабрии принес важные 3 очка.
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
10 тур. 16 октября, Асунсьон (Парагвай)
Парагвай – Венесуэла – 2:1
Голы: Санабрия, 59, 74 – Арамбуру, 25
Нереализованный пенальти: Энсисо, 41
Видеообзор матча:
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Парагвай).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Парагвай).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Jon Aramburu (Венесуэла).
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