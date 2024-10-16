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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Парагвай
16.10.2024 02:00 – FT 2 : 1
Венесуэла
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16 октября 2024, 13:00 | Обновлено 16 октября 2024, 13:05
33
0

Парагвай – Венесуэла – 2:1. Пенальти Энсисо и волевая победа. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке

16 октября 2024, 13:00 | Обновлено 16 октября 2024, 13:05
33
0
Парагвай – Венесуэла – 2:1. Пенальти Энсисо и волевая победа. Видео голов
Парагвай – Венесуэла

16 октября в рамках 10 тура квалификации ЧМ-2026 сборная Парагвая вырвал победу над сборной Венесуэлы 2:1.

Еще в первом тайме хозяева пропустили и не реализовали пенальти – удар Хулио Энсисо парировал вратарь. Однако во второй половине матча дубль Антонио Санабрии принес важные 3 очка.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

10 тур. 16 октября, Асунсьон (Парагвай)

Парагвай – Венесуэла – 2:1

Голы: Санабрия, 59, 74 – Арамбуру, 25

Нереализованный пенальти: Энсисо, 41

Видеообзор матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Парагвай).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Парагвай).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Jon Aramburu (Венесуэла).
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ЧМ-2026 по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Венесуэлы по футболу видео голов и обзор Хулио Энсисо Антонио Санабрия
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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