Первая лига. Первые поражения Агробизнеса и Полтавы, бойкот Мариуполя

13-14 октября состоялись матчи 12 тура Первой лиги Украины. В шести поединках было забито 19 мячей. Таким образом, тур получился голевым (3,16 забитых мяча в среднем за игру). Во всех поединках было минимум два гола, самым популярным был счет 3:1, который судьи зафиксировали в трех поединках.

«Металлист» победил в домашней встрече тернопольскую «Ниву» со счетом 2:0, благодаря голам Федорива и Приходько во второй половине поединка. Для харьковской команды это вторая подряд победа без пропущенных мячей. А вот «Нива», которую возглавляет Юрий Вирт, не знает пока что вкуса побед на протяжении 5 матчей.

Впервые в сезоне уступил «Агробизнес». Команду из Волочиска на своем поле победил «Минай» сербского специалиста Желько Любеновича, для которого эта виктория стала только второй в сезоне. Отметим, что за закарпатцев дубль оформил Ременяк, который оставил по автографу в воротах соперника в каждом из таймов.

В свою очередь, «Буковина» и «Подолье» расписали единственную ничью в туре. Интересно, что для обеих коллективов этот поединок продолжил серию без побед, которая у них длится по три поединка.

А вот «Кудровка» продолжает радовать своих фанатов. На этот раз команда из Черниговщины выиграла на выезде у запорожского «Металлурга» со счетом 3:1. Отметим, что за хозяев гол в свой актив записал экс-полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков. Для «Кудровки» это уже третья кряду победа. Коллектив из Черниговской области не проигрывает уже на протяжении семи поединков. А вот безвыигрышная серия «Металлурга» затянулась уже до 9 матчей.

«Виктория» добилась уверенной победы над «Кремнем» на его поле. Команда с Сум выиграла со счетом 3:0, а мячи забивались с интересным интервалом. Паламар точно пробил в самом начале поединка на 1 минуте, Чеглов увеличил преимущество Виктории в середине встречи на 50 минуте, а Ныч третий мяч гостей забил в дополнительное время на 90+3 минуте. Сумская команда не пропускает уже на протяжении трех поединков, а ее беспроигрышная серия длится 5 матчей.

Также впервые в сезоне проиграла Полтава. «Муниципалов» на своем поле в чем-то сенсационно обыграл Диназ. Александр Бандура, который почувствовал вкус игры в рамке вышгородской команды, пропустил только 1 мяч от одного из лидеров Первой лиги, а его партнеры трижды отличились в воротах гостей. Для «Диназа», который тренирует Александр Рябоконь, это вторая победа в сезоне.

Матч ЮКСА – «Мариуполь» не состоялся. Футболисты приазовской команды отказались выходить на поле. Президент приазовского клуба сказал, что бойкот игроков связан с задолженностью по зарплате, которая составляет три месяца. Согласно регламенту, если команда дважды за сезон не выходит на поле, ее дисквалифицируют с соревнований.

В турнирной таблице Группы А Первой лиги ситуация такая: лидирует «Агробизнес» с 27 очками, а за ним идут «Эпицентр», «Буковина» и «Металлист», у которых по 15 баллов. В Группе Б Первой лиги вслед за лидером «Полтавой» (21) расположились «Кудровка» (19), ЮКСА (18), «Виктория» (16) и «Металлист 1925» (14).

Первая лига. 12-й тур

Группа А

Металлист – Нива (Тернополь) – 2:0

Голы: Федорив, 53, Приходько, 74.

Минай – Агробизнес – 3:1

Голы: Ременяк, 17, 71, Рязанцев, 42 – Касимов, 76.

Буковина – Подолье – 1:1

Голы: Безуглый, 49 – Пасичник, 72.

Группа Б

Металлург (Запорожье) – Кудровка – 1:3

Голы: Алибеков, 33 – Литовченко, 25, Сторчоус, 41, Евтушенко, 90+2.

Кремень – Виктория – 0:3

Голы: Паламар, 1, Чеглов, 50, Нич, 90+3.

Диназ – Полтава – 3:1

Голы: Новиков, 7, Мораренко, 60, Соловьев, 67 – Бужин, 55.

ЮКСА – Мариуполь – не состоялся

В следующем туре интересными будут матчи между примерно равными командами, а именно «Эпицентр» – «Металлист», «Подолье» – «Минай», «Кудровка» – «Виктория» и «Металлист 1925» – ЮКСА. Также интересно будет наблюдать, как сыграют свои матчи после осечек «Агробизнес», которому будет противостоять «Прикарпатье», а также «Полтава», которая встретится с запорожским «Металлургом». Также стоит обратить внимание на поединок в котором сыграют тернопольская «Нива» Юрия Вирта с «Буковиной» Валерия Кривенцова – тренеров, которые раньше играли за донецкий «Шахтер». И также все будут ожидать, выйдет ли все-таки на поле «Мариуполь» в следующем туре, в котором ему предстоит сыграть с «Диназом».

Дмитрий КОТКОВ