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Испания
16 октября 2024, 12:25 | Обновлено 16 октября 2024, 12:58
286
0

Конкурент для Лунина? Реал нацелился на французского таланта

Лукас Шевалье заинтересовал мадридский клуб

16 октября 2024, 12:25 | Обновлено 16 октября 2024, 12:58
286
0
Конкурент для Лунина? Реал нацелился на французского таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Шевалье

Мадридский «Реал» решил подыскать долгосрочную замену своему основному вратарю Тибо Куртуа. Главной трансферной целью на эту позицию стал вратарь французского «Лилля» Лукас Шевалье.

По информации TBR Football, команда Карло Анчелотти пристально следит за прогрессом талантливого француза. Контракт Шевалье и «Лилля» рассчитан до 2027 года. Трансферная стоимость вратаря составляет 25 миллионов евро.

Шевалье провел за французскую команду 92 матча во всех турнирах. В этом сезоне у вратаря 13 проведенных игр в Лиге 1, Лиге чемпионов и Кубке Франции – из них пять матчей Лукас отстоял без пропущенных голов.

Испанское издание считает, что Андрей Лунин может успешно заменить травмированного Тибо Куртуа.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа Ла Лига
Микола Титюк Источник: TopMercato.com
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