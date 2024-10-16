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  4. Камеры зафиксировали ярость Криштиану Роналду. Что его разозлило?
Лига наций
16 октября 2024, 12:56 | Обновлено 16 октября 2024, 13:10
317
0

Камеры зафиксировали ярость Криштиану Роналду. Что его разозлило?

Португалец не сдержал свои эмоции

16 октября 2024, 12:56 | Обновлено 16 октября 2024, 13:10
317
0
Камеры зафиксировали ярость Криштиану Роналду. Что его разозлило?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный нападающий Криштиану Роналду не скрывал гнева после финального свистка матча Португалии и Шотландии и резко атаковал арбитра.

Португалия заработала очко после ничьей 0:0 на «Хэмпден Парк» в Глазго и осталась на первом месте в таблице группы 1 Лиги наций.

Однако Криштиану Роналду был недоволен, и телекамеры зафиксировали его жесты разочарования и гнева, направленные в сторону бельгийского арбитра Лоуренса Виссера. Главной причиной гнева 39-летней суперзвезды стал вердикт арбитра в конце матча, когда Португалия заработала угловой.

Виссер завершил игру и лишил команду Роберто Мартинеса последнего шанса забить на последних секундах при нулевой ничьей. Камеры зафиксировали крик португальского капитана в адрес арбитра.

Это был не единственный момент, который разозлил португальского капитана во время поединка. Ранее звезда команды «Аль-Наср» нанес удар по воротам соперника и промахнулся всего на несколько сантиметров. Последовал удар от ворот, но португалец яростно заявил, что защитник Шотландии перехватил мяч, и потребовал подать угловой.

Разочарование Роналду достигло предела после финального свистка, когда он покинул поле с кривой улыбкой, хлопая в ладоши и раздраженно жестикулируя, поскольку чувствовал, что Португалию лишили потенциальной победы.

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Павло Павленко
Павло Павленко Источник
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