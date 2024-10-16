Камеры зафиксировали ярость Криштиану Роналду. Что его разозлило?

Звездный нападающий Криштиану Роналду не скрывал гнева после финального свистка матча Португалии и Шотландии и резко атаковал арбитра.

Португалия заработала очко после ничьей 0:0 на «Хэмпден Парк» в Глазго и осталась на первом месте в таблице группы 1 Лиги наций.

Однако Криштиану Роналду был недоволен, и телекамеры зафиксировали его жесты разочарования и гнева, направленные в сторону бельгийского арбитра Лоуренса Виссера. Главной причиной гнева 39-летней суперзвезды стал вердикт арбитра в конце матча, когда Португалия заработала угловой.

Виссер завершил игру и лишил команду Роберто Мартинеса последнего шанса забить на последних секундах при нулевой ничьей. Камеры зафиксировали крик португальского капитана в адрес арбитра.

Это был не единственный момент, который разозлил португальского капитана во время поединка. Ранее звезда команды «Аль-Наср» нанес удар по воротам соперника и промахнулся всего на несколько сантиметров. Последовал удар от ворот, но португалец яростно заявил, что защитник Шотландии перехватил мяч, и потребовал подать угловой.

Разочарование Роналду достигло предела после финального свистка, когда он покинул поле с кривой улыбкой, хлопая в ладоши и раздраженно жестикулируя, поскольку чувствовал, что Португалию лишили потенциальной победы.