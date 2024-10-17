Определен лучший тренер на данный момент. Анчелотти – 2-й. Кто лидер?
Признание получил Жузеп Гвардиола
Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших тренеров современного футбола.
Первую позицию рейтинга занял наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола. За испанцем разместились коуч «Реала» Карло Анчелотти – самый титулованный тренер в истории Лиги чемпионов, и Хаби Алонсо, который тренирует «Байер».
Четвертую позицию рейтинга занял наставник «Арсенала» Микель Артета, а тренер чемпиона Италии миланского «Интера» Симоне Индзаги – 5-й.
В топ-10 рейтинга также вошли Унаи Эмери, Лионель Скалони, Диего Симеоне, Арне Слот и новоиспеченный наставник сборной Англии Томас Тухель.
Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории футбола.
Топ-10 лучших тренеров в футболе на данный момент от FourFourTwo
- Жузеп Гвардиола
- Карло Анчелотти
- Хаби Алонсо
- Микель Артета
- Симоне Индзаги
- Унаи Эмери
- Лионель Скалони
- Диего Симеоне
- Арне Слот
- Томас Тухель
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