Определен лучший тренер на данный момент. Анчелотти – 2-й. Кто лидер?

Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших тренеров современного футбола.

Первую позицию рейтинга занял наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола. За испанцем разместились коуч «Реала» Карло Анчелотти – самый титулованный тренер в истории Лиги чемпионов, и Хаби Алонсо, который тренирует «Байер».

Четвертую позицию рейтинга занял наставник «Арсенала» Микель Артета, а тренер чемпиона Италии миланского «Интера» Симоне Индзаги – 5-й.

В топ-10 рейтинга также вошли Унаи Эмери, Лионель Скалони, Диего Симеоне, Арне Слот и новоиспеченный наставник сборной Англии Томас Тухель.

Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории футбола.

Топ-10 лучших тренеров в футболе на данный момент от FourFourTwo