Игрок Руха провел матч в Лиге наций КОНКАКАФ
Фредди Плюмен был заменен во втором тайме
Полузащитник львовского «Руха» Фредди Плюмен сыграл за национальную сборную Гваделупы. Его команда в 4-м туре Лиги наций КОНКАКАФ на выезде встретилась с Мартиникой.
Плюмен вышел в стартовом составе и сыграл 71 минуту. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Сейчас сборная легионера «Руха» после 4-х туров занимает 5-е место в турнирной таблице своей группы в дивизионе А, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения.
Плюмен провел за сборную Гваделупы 19 матчей, в которых отметился 7 голами и отдал 4 ассиста.
Лига наций КОНКАКАФ
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