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Украина. Премьер лига
16 октября 2024, 11:59 | Обновлено 16 октября 2024, 13:03
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Игрок Руха провел матч в Лиге наций КОНКАКАФ

Фредди Плюмен был заменен во втором тайме

16 октября 2024, 11:59 | Обновлено 16 октября 2024, 13:03
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Игрок Руха провел матч в Лиге наций КОНКАКАФ
ФК РУХ. Фредди Плюмен

Полузащитник львовского «Руха» Фредди Плюмен сыграл за национальную сборную Гваделупы. Его команда в 4-м туре Лиги наций КОНКАКАФ на выезде встретилась с Мартиникой.

Плюмен вышел в стартовом составе и сыграл 71 минуту. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Сейчас сборная легионера «Руха» после 4-х туров занимает 5-е место в турнирной таблице своей группы в дивизионе А, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения.

Плюмен провел за сборную Гваделупы 19 матчей, в которых отметился 7 голами и отдал 4 ассиста.

Лига наций КОНКАКАФ

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Фредди Плюмен Рух Львов сборная Гваделупы по футболу Лига наций КОНКАКАФ сборная Мартиники по футболу
Павло Павленко Источник: ФК Рух Львов
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