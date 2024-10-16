Игрок Руха провел матч в Лиге наций КОНКАКАФ

Полузащитник львовского «Руха» Фредди Плюмен сыграл за национальную сборную Гваделупы. Его команда в 4-м туре Лиги наций КОНКАКАФ на выезде встретилась с Мартиникой.

Плюмен вышел в стартовом составе и сыграл 71 минуту. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Сейчас сборная легионера «Руха» после 4-х туров занимает 5-е место в турнирной таблице своей группы в дивизионе А, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения.

Плюмен провел за сборную Гваделупы 19 матчей, в которых отметился 7 голами и отдал 4 ассиста.

Лига наций КОНКАКАФ