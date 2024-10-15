Игрок Руха сыграл за сборную в Лиге наций КОНКАКАФ
Плюмен сыграл за национальную сборную Гваделупы 18-й матч
29-летний полузащитник львовского «Руха» Фредди Плюмен вышел на поле во втором тайме матча 3-го тура Лиги наций КОНКАКАФ за сборную Гваделупы. Игрок появился на футбольном поле на 62-й минуте в игре против Мартиники, но помочь своей команде не смог.
Полузащитник «Руха» появился на поле во втором тайме, а его сборная уступила со счетом 0:1.
Сборная Плюмена после 3-х туров занимает 5 место в своей группе, имея одну победу и два поражения. Сам полузащитник в футболке Гваделупы провел 18-й матч.
В новом сезоне Плюмен потерял место в стартовом составе «Руха» и пока не играл за клуб.
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