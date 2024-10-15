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  4. Игрок Руха сыграл за сборную в Лиге наций КОНКАКАФ
Украина. Премьер лига
15 октября 2024, 17:12 | Обновлено 15 октября 2024, 17:18
530
0

Игрок Руха сыграл за сборную в Лиге наций КОНКАКАФ

Плюмен сыграл за национальную сборную Гваделупы 18-й матч

15 октября 2024, 17:12 | Обновлено 15 октября 2024, 17:18
530
0
Игрок Руха сыграл за сборную в Лиге наций КОНКАКАФ
ФК РУХ. Фредди Плюмен

29-летний полузащитник львовского «Руха» Фредди Плюмен вышел на поле во втором тайме матча 3-го тура Лиги наций КОНКАКАФ за сборную Гваделупы. Игрок появился на футбольном поле на 62-й минуте в игре против Мартиники, но помочь своей команде не смог.

Полузащитник «Руха» появился на поле во втором тайме, а его сборная уступила со счетом 0:1.

Сборная Плюмена после 3-х туров занимает 5 место в своей группе, имея одну победу и два поражения. Сам полузащитник в футболке Гваделупы провел 18-й матч.

В новом сезоне Плюмен потерял место в стартовом составе «Руха» и пока не играл за клуб.

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Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Фредди Плюмен сборная Гваделупы по футболу Лига наций КОНКАКАФ
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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