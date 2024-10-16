«Испытываю гордость». Лидер клуба АПЛ высказался об игре за сборную Украины
Илья Забарный прокомментировал октябрьский сбор национальной команды
Центральный защитник национальной сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный прокомментировал октябрьский сбор «сине-желтых»:
«Каждый раз, надевая футболку сборной Украины, чувствую невероятную гордость. Героям Слава!»
В октябре национальная сборная Украины провела 2 матча Лиги наций: победила Грузию (1:0) и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба поединка были номинально домашними для «сине-желтых».
Сам Илья Забарный отыграл и первый, и второй матч «от звонка до звонка». Результативными действиями отличиться не удалось.
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