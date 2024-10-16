Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия – Перу – 4:0. Дубль Рафиньи. Видео голов, обзор матча
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Бразилия
16.10.2024 03:45 – FT 4 : 0
Перу
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
16 октября 2024, 09:21 | Обновлено 16 октября 2024, 09:28
141
0

Бразилия – Перу – 4:0. Дубль Рафиньи. Видео голов, обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матчей квалификации ЧМ-2026

16 октября 2024, 09:21 | Обновлено 16 октября 2024, 09:28
141
0
Бразилия – Перу – 4:0. Дубль Рафиньи. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

В ночь на 16 октября за океаном состоялись матчи отборочного турнира ЧМ-2026 среди сборных Южной Америки.

Сборная Бразилии на своей поле разгромила команду Перу (4:0). Дубль с пенальти оформил Рафинья, также голами отличились Андреас Перейра и Луис Энрике.

В других матчах Колумбия дома со счетом 4:0 разгромила Чили, команда Парагвая переиграла сборную Венесуэлы (2:1), а Уругвай и Эквадор разошлись миром 0:0.

Бразилия – Перу – 4:0. Видео голов, обзор матча

Колумбия – Чили – 4:0. Видео голов, обзор матча

Парагвай – Венесуэла – 2:1. Видео голов, обзор матча

Уругвай – Эквадор – 0:0. Видео голов, обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Энрике (Бразилия).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Перейра (Бразилия).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Бразилия).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Бразилия).
По теме:
ВИДЕО. Как вратарь забросил шайбу в матче НХЛ
НХЛ. Вратарь забил гол, 7 шайб Сиэттла, победы Флориды и Эдмонтона
Аргентина – Боливия – 6:0. Голепад от Месси. Видео голов, обзор матча
ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу видео голов и обзор сборная Парагвая по футболу сборная Колумбии по футболу сборная Чили по футболу сборная Венесуэлы по футболу сборная Перу по футболу сборная Уругвая по футболу сборная Эквадора по футболу Рафинья Диас
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Футбол | 15 октября 2024, 23:28 31
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии

Подопечные Унаи Мельгосы не сумели выиграть группу, уступив в последних турах

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ уведомила о характере травмы у Гуцуляка
Футбол | 15 октября 2024, 11:47 1
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ уведомила о характере травмы у Гуцуляка
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ уведомила о характере травмы у Гуцуляка

Хавбек травмировался в матче с командой Чехии

ВИДЕО. Сикан – в защитной маске. Форвард вернулся к тренировкам с Шахтером
Футбол | 16.10.2024, 06:55
ВИДЕО. Сикан – в защитной маске. Форвард вернулся к тренировкам с Шахтером
ВИДЕО. Сикан – в защитной маске. Форвард вернулся к тренировкам с Шахтером
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Футбол | 15.10.2024, 23:40
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Реал готов продать суперзвезду ради немецкого вундеркинда
Футбол | 16.10.2024, 09:43
Реал готов продать суперзвезду ради немецкого вундеркинда
Реал готов продать суперзвезду ради немецкого вундеркинда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 189
Футбол
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
14.10.2024, 19:05 41
Футбол
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
14.10.2024, 10:00 16
Футбол
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
14.10.2024, 10:09
Киберспорт
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
15.10.2024, 08:06 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем