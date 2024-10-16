Бразилия – Перу – 4:0. Дубль Рафиньи. Видео голов, обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матчей квалификации ЧМ-2026
В ночь на 16 октября за океаном состоялись матчи отборочного турнира ЧМ-2026 среди сборных Южной Америки.
Сборная Бразилии на своей поле разгромила команду Перу (4:0). Дубль с пенальти оформил Рафинья, также голами отличились Андреас Перейра и Луис Энрике.
В других матчах Колумбия дома со счетом 4:0 разгромила Чили, команда Парагвая переиграла сборную Венесуэлы (2:1), а Уругвай и Эквадор разошлись миром 0:0.
Бразилия – Перу – 4:0. Видео голов, обзор матча
Колумбия – Чили – 4:0. Видео голов, обзор матча
Парагвай – Венесуэла – 2:1. Видео голов, обзор матча
Уругвай – Эквадор – 0:0. Видео голов, обзор матча
События матча
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