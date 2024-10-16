Бразилия – Перу – 4:0. Дубль Рафиньи. Видео голов, обзор матча

В ночь на 16 октября за океаном состоялись матчи отборочного турнира ЧМ-2026 среди сборных Южной Америки.

Сборная Бразилии на своей поле разгромила команду Перу (4:0). Дубль с пенальти оформил Рафинья, также голами отличились Андреас Перейра и Луис Энрике.

В других матчах Колумбия дома со счетом 4:0 разгромила Чили, команда Парагвая переиграла сборную Венесуэлы (2:1), а Уругвай и Эквадор разошлись миром 0:0.

Бразилия – Перу – 4:0. Видео голов, обзор матча

Колумбия – Чили – 4:0. Видео голов, обзор матча

Парагвай – Венесуэла – 2:1. Видео голов, обзор матча

Уругвай – Эквадор – 0:0. Видео голов, обзор матча