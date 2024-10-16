Аргентина – Боливия – 6:0. Голепад от Месси. Видео голов, обзор матча

В ночь на 16 октября за океаном состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 среди сборных Южной Америки.

Команда Аргентины на своем поле добилась убедительной победы над сборной Боливии – 6:0.

Героем поединка стал 8-кратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который стал автором хет-трика и отдал 2 голевые передачи.

Аргентинская сборная, имея 22 очка, лидирует в турнирной таблице зоны Южной Америки.

Аргентина – Боливия – 6:0. Видео голов, обзор матча