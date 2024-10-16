Чемпионат мира16 октября 2024, 08:21 | Обновлено 16 октября 2024, 08:26
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Аргентина – Боливия – 6:0. Голепад от Месси. Видео голов, обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча матча квалификации ЧМ-2026
16 октября 2024, 08:21 | Обновлено 16 октября 2024, 08:26
285
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В ночь на 16 октября за океаном состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 среди сборных Южной Америки.
Команда Аргентины на своем поле добилась убедительной победы над сборной Боливии – 6:0.
Героем поединка стал 8-кратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который стал автором хет-трика и отдал 2 голевые передачи.
Аргентинская сборная, имея 22 очка, лидирует в турнирной таблице зоны Южной Америки.
Аргентина – Боливия – 6:0. Видео голов, обзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Тьяго Альмада (Аргентина).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Аргентина).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
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