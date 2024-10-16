Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Баварии Маттеус назвал 10 лучших игроков Германии в истории
Германия
16 октября 2024, 07:46 |
420
0

Легенда Баварии Маттеус назвал 10 лучших игроков Германии в истории

Экс-игрок признался в сложном выборе

16 октября 2024, 07:46 |
420
0
Легенда Баварии Маттеус назвал 10 лучших игроков Германии в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Лотар Маттеус

Бывший полузащитник «Баварии» и экс-капитан сборной Германии Лотар Маттеус презентовал собственный рейтинг из десяти лучших футболистов в истории Германии.

На первое место 63-летний бывший футболист поставил легендарного экс-игрока «Баварии» и Бундестим Франца Беккенбауэра.

Также в топ-3 Маттеус включил Герда Мюллер и Мирослава Клозе – известных в прошлом нападающих.

Далее в рейтинге идут Уве Зеелер, Мануэль Нойер, Филипп Лам, Тони Кроос, Андреас Бреме, Фриц Вальтер и Гюнтер Нетцер.

«Это был выбор среди практически равных. Я много думал, особенно о Томасе Мюллере, Руди Феллере и Ули Хенессе. Мне больно, что они не включены», – признался Маттеус в комментарии изданию Bild.

Ранее Лотар Маттеус сравнил работу с «Баварией» Венсана Компани и Томаса Тухеля.

По теме:
Украинский арбитр будет судить матч Лиги чемпионов между Юве и Баварией
Бавария готовит новый контракт для резервиста Нойера
Кейн отреагировал на возможное назначение Тухеля тренером сборной Англии
чемпионат Германии по футболу Бавария Бундеслига Лотар Маттеус Франц Беккенбауэр Герд Мюллер Мирослав Клозе Мануэль Нойер Филипп Лам Андреас Бреме Гюнтер Нетцер
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чешский эксперт: «У нас нет такого гениального игрока, как Мудрик»
Футбол | 16 октября 2024, 08:01 0
Чешский эксперт: «У нас нет такого гениального игрока, как Мудрик»
Чешский эксперт: «У нас нет такого гениального игрока, как Мудрик»

Давид Кобылик поделился впечатлениями от матча Лиги наций

Тренер БК Запорожье: «Психологически тяжело, но ямы нет»
Баскетбол | 16 октября 2024, 06:50 0
Тренер БК Запорожье: «Психологически тяжело, но ямы нет»
Тренер БК Запорожье: «Психологически тяжело, но ямы нет»

Плеханов рассказал о нагрузках и подготовке команды к важным матчам

«Только мой муж может». Жена Лунина отметила одну особенность Андрея
Футбол | 15.10.2024, 08:44
«Только мой муж может». Жена Лунина отметила одну особенность Андрея
«Только мой муж может». Жена Лунина отметила одну особенность Андрея
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Бокс | 15.10.2024, 08:06
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Футбол | 15.10.2024, 18:46
Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
15.10.2024, 01:16
Футбол
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15.10.2024, 23:40
Футбол
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 189
Футбол
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
14.10.2024, 08:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем