Легенда Баварии Маттеус назвал 10 лучших игроков Германии в истории

Бывший полузащитник «Баварии» и экс-капитан сборной Германии Лотар Маттеус презентовал собственный рейтинг из десяти лучших футболистов в истории Германии.

На первое место 63-летний бывший футболист поставил легендарного экс-игрока «Баварии» и Бундестим Франца Беккенбауэра.

Также в топ-3 Маттеус включил Герда Мюллер и Мирослава Клозе – известных в прошлом нападающих.

Далее в рейтинге идут Уве Зеелер, Мануэль Нойер, Филипп Лам, Тони Кроос, Андреас Бреме, Фриц Вальтер и Гюнтер Нетцер.

«Это был выбор среди практически равных. Я много думал, особенно о Томасе Мюллере, Руди Феллере и Ули Хенессе. Мне больно, что они не включены», – признался Маттеус в комментарии изданию Bild.

Ранее Лотар Маттеус сравнил работу с «Баварией» Венсана Компани и Томаса Тухеля.