Легенда Баварии Маттеус назвал 10 лучших игроков Германии в истории
Экс-игрок признался в сложном выборе
Бывший полузащитник «Баварии» и экс-капитан сборной Германии Лотар Маттеус презентовал собственный рейтинг из десяти лучших футболистов в истории Германии.
На первое место 63-летний бывший футболист поставил легендарного экс-игрока «Баварии» и Бундестим Франца Беккенбауэра.
Также в топ-3 Маттеус включил Герда Мюллер и Мирослава Клозе – известных в прошлом нападающих.
Далее в рейтинге идут Уве Зеелер, Мануэль Нойер, Филипп Лам, Тони Кроос, Андреас Бреме, Фриц Вальтер и Гюнтер Нетцер.
«Это был выбор среди практически равных. Я много думал, особенно о Томасе Мюллере, Руди Феллере и Ули Хенессе. Мне больно, что они не включены», – признался Маттеус в комментарии изданию Bild.
Ранее Лотар Маттеус сравнил работу с «Баварией» Венсана Компани и Томаса Тухеля.
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