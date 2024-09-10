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Германия
10 сентября 2024, 11:50 | Обновлено 10 сентября 2024, 11:57
253
0

«Урок усвоен». Легенда Баварии сравнил работу с командой Компани и Тухеля

Лотар Маттеус – о сегодняшних мюнхенцах

10 сентября 2024, 11:50 | Обновлено 10 сентября 2024, 11:57
253
0
«Урок усвоен». Легенда Баварии сравнил работу с командой Компани и Тухеля
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Бывший капитан сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус высказался о подходе Венсана Компани к работе с мюнхенской командой.

«Команда хорошо приняла Компани, и ситуация наладилась. Публичные дискуссии об игроках больше не ведутся – этот урок усвоен.

Тухель на каждой пресс-конференции выступал с заявлениями об игроках, которые ему больше не нужны, или о том, что ему нужны новые игроки. Такого больше не услышишь. Компани ничего не требует, его устраивает имеющийся у него состав, и он может быть доволен – за исключением защиты, она по-прежнему немного шаткая.

Он знает, как обращаться с игроками. Он не только защищает их, но и открыто общается с ними внутри клуба – даже если игрок, возможно, не хотел бы чего-то слышать. Но он никого не критикует публично, и это очень хорошо воспринимается игроками после событий последних двух лет», – заявил Маттеус.

Ранее сообщалось, что Томас Мюллер стал живой легендой «Баварии».

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Лотар Маттеус Томас Тухель Венсан Компани Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sky Germany
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