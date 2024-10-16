Бенфика отреагировала на обвинения, которые грозят большой дисквалификацией

Португальская «Бенфика» обнародовала свою официальную позицию по ситуации с вероятной длительной дисквалификацией клуба из-за обвинений со стороны прокуратуры Португалии.

«Бенфика» и ее юристы подробно проанализируют обвинения, о которых им было сообщено и которые возлагают на «Бенфику» ответственность за предполагаемые действия, приписываемые ее бывшему президенту и бывшему советнику.

Впоследствии они займут процессуальную позицию. Но нет сомнения, что «Бенфика» будет без колебаний защищаться от всех безосновательных обвинений (из того, что уже удалось проанализировать, они необоснованны), а также от всего, что затрагивает или могло затронуть ее права и интересы», – сказано в заявлении лиссабонского клуба.

Как ранее сообщалось, самый титулованный клуб Португалии обвиняют в коррупции и налоговом мошенничестве в 2017 году. Португальские прокуроры требуют, чтобы «Бенфику» наказали дисквалификацией, речь идет о сроке от 6 месяцев до 3 лет отстранения от футбола.