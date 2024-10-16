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Лига наций
16 октября 2024, 05:23 | Обновлено 16 октября 2024, 05:25
85
0

Роналду покорилось новое достижение в сборной Португалии

Криштиану отыграл 200-й матч со стартового состава в национальной команде

16 октября 2024, 05:23 | Обновлено 16 октября 2024, 05:25
85
0
Роналду покорилось новое достижение в сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

15 октября состоялся матч 4-го тура Лиги наций между Португалией и Шотландией, который завершился со счётом 0:0.

На поле в стартовом составе вышел португальский нападающий Криштиану Роналду, который отметился новым достижением. Свой дебютный матч в стартовом составе за сборную Роналду провел 11 октября 2003 года, а 15 октября 2024 года он пересек отметку в 200 сыгранных матчей в старте за национальную команду Португалии.

За этот 21 год Криштиану отметился 133 забитыми голами и 45 ассистами. Также он выиграл во главе сборной 2 трофея: чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций 2019 года.

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Шотландия – Португалия (0:0)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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