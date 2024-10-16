Лига наций16 октября 2024, 04:31 | Обновлено 16 октября 2024, 05:15
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Ребров опередил Буряка в рейтинге главных тренеров сборной Украины
Коуч провел 20 матчей на должности наставника сборной Украины
16 октября 2024, 04:31 | Обновлено 16 октября 2024, 05:15
53
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Для главного тренера сборной Украины Сергея Реброва матч Лиги наций УЕФА во Вроцлаве с командой Чехии стал 20-м у руля главной команды.
Его статистика в 20 матчах: 9 побед, 6 ничьих и 5 поражений, разница мячей 30-24.
После двух октябрьских матчей Ребров в рейтинге тренеров сборной Украины опередил Леонида Буряка и переместился на 6-е место.
В ноябре ожидается еще один его шаг вверх в этом рейтинге.
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