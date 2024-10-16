Ребров опередил Буряка в рейтинге главных тренеров сборной Украины

Для главного тренера сборной Украины Сергея Реброва матч Лиги наций УЕФА во Вроцлаве с командой Чехии стал 20-м у руля главной команды.

Его статистика в 20 матчах: 9 побед, 6 ничьих и 5 поражений, разница мячей 30-24.

После двух октябрьских матчей Ребров в рейтинге тренеров сборной Украины опередил Леонида Буряка и переместился на 6-е место.

В ноябре ожидается еще один его шаг вверх в этом рейтинге.