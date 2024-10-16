Киевская Оболонь после контрольного матча с Зарей (ничья 2:2), который прошел 12 октября на Оболони Арене, получила один выходной день. С понедельника, 14 октября, пивовары вернулись к работе.

У подопечных Сергея Шищенко впереди очень ответственная и насыщенная неделя, ведь Оболонь готовится принимать лидера чемпионата – Динамо Киев.

В прошлом сезоне Оболонь и Динамо встречались трижды между собой. В матче УПЛ оболонцам не удалось взять зачетных баллов с бело-синими, однако в Кубке Украины победа была именно за пивоварами – 1:0.

Матч 10-го тура Оболонь – Динамо состоится в субботу, 19 октября, в 15:30 на Оболони Арене. Все билеты на киевское дерби были распроданы в течение первых суток от старта продаж. Поэтому в Оболони с нетерпением ждут в субботу зрелищный и атмосферный футбол.

ВИДЕО. Оболонь начала подготовку к киевскому дерби с Динамо