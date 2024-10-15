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  4. Станет ли Ракицкий новым владельцем ФСК Мариуполь? Есть новые подробности
Украина. Первая лига
15 октября 2024, 22:51 |
524
1

Станет ли Ракицкий новым владельцем ФСК Мариуполь? Есть новые подробности

Игорь Бурбас сообщает, что сделка не состоится

15 октября 2024, 22:51 |
524
1
Станет ли Ракицкий новым владельцем ФСК Мариуполь? Есть новые подробности
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

35-летний Ярослав Ракицкий был заинтересован в приобретении украинского клуба. Экс-игрок донецкого «Шахтера» был близок к тому, чтобы стать владельцем ФСК Мариуполь, который выступает в Первой лиге Украины.

Однако по информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, сделка не состоится. Ракицкий был действительно заинтересован в покупке клуба. Происходили конкретные разговоры между владельцами клуба и Ярославом, но у экс-игрока «Шахтера» отпало желание покупать ФСК Мариуполь.

Ранее игроки ФСК Мариуполь отказались играть матч из-за долгов.

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Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Первая лига Украины покупка свободный агент ФСК Мариуполь
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Источник
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