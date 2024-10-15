Станет ли Ракицкий новым владельцем ФСК Мариуполь? Есть новые подробности

35-летний Ярослав Ракицкий был заинтересован в приобретении украинского клуба. Экс-игрок донецкого «Шахтера» был близок к тому, чтобы стать владельцем ФСК Мариуполь, который выступает в Первой лиге Украины.

Однако по информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, сделка не состоится. Ракицкий был действительно заинтересован в покупке клуба. Происходили конкретные разговоры между владельцами клуба и Ярославом, но у экс-игрока «Шахтера» отпало желание покупать ФСК Мариуполь.

Ранее игроки ФСК Мариуполь отказались играть матч из-за долгов.