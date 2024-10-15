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15 октября 2024, 22:20 | Обновлено 15 октября 2024, 23:24
2783
2

ФОТО. Менди рассказал про секс-вечеринки с участием футболистов Ман Сити

Экс-футболист горожан Бенжамен Менди разразился громким заявлением

15 октября 2024, 22:20 | Обновлено 15 октября 2024, 23:24
2783
2
ФОТО. Менди рассказал про секс-вечеринки с участием футболистов Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Менди

Экс-игрок «Манчестер Сити» Бенжамен Менди решил сдать нескольких экс-одноклубников.

Скандально-известный футболист дал комментарий, который наверняка взволновал некоторых нынешних и экс-футболистов «Сити»:

«Несколько игроков первой команды «Манчестер Сити», включая капитана клуба, присутствовали на вечеринках, которые я посещал и устраивал», - рассказывал Менди в интервью The Telegraph.

«Мы все пили алкоголь. У всех нас были случайные связи с женщинами. Мы все нарушали ограничения Covid-19. Это не оправдывает моего поведения, но я считаю, что со стороны «Манчестер Сити» несправедливо выделять меня таким образом. Разница между мной и другими игроками «Манчестер Сити» в том, что именно меня ложно обвинили в изнасиловании и публично унизили».

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«Я не могу отделаться от ощущения, что клуб пытается нарисовать историю о том, что я действовал безрассудно, и якобы мое безрассудство привело к тому, что меня арестовали за преступления, которых я не совершал. Я хотел бы подчеркнуть, что в тот момент я вел себя не иначе, чем некоторые игроки первой команды «Манчестер Сити», – закончил игрок, который ныне выступает за «Лорьян».

Напомним, что в те времена капитанами «Ман Сити» были Давид Силва (сезон 2019/20) и Фернандиньо (2020/21) – также тогда в составе горожан выступал Александр Зинченко.

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Манчестер Сити фото lifestyle Бенжамен Менди Английская Премьер-лига
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Maks23
Зинченко на вечеринках песни пел..
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