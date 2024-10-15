Экс-игрок сборной Украины назвал Льва матча с чехами. Не Трубин и Калюжный

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua назвал лучшего игрока сборной Украины против Чехии.

– По итогу поединка Анатолий Трубин и Иван Калюжный получили премию «Лев матча». Что думаете по этому поводу?



– Конечно, Трубин и Калюжный заслужили, но я бы Забарному отдал эту награду. В его действиях есть какое-то хладнокровие и понимаешь, что он не ошибется. Вот, допустим, за Таловерова боишься, что он где-то мяч потеряет. А в Забарном есть какая-то уверенность. Он не по годам уверенный в себе футболист.