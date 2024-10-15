ВИДЕО. Сикан возобновил тренировки с Шахтером

Украинский форвард донецкого «Шахтера Даниил Сикан вернулся к тренировкам с общей группой горняков.

Футболист провел тренировочную сессию в защитной маске. Пресс-служба «горняков» обнародовала видео, героем которого стал именно Сикан.

Стоит отметить, что в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Болоньей» (0:0) 23-летний нападающий сломал нос после столкновения с вратарем соперника.

Напомним, в текущем сезоне Сикан провел за «Шахтер» 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.