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Украина. Премьер лига
15 октября 2024, 21:01 | Обновлено 15 октября 2024, 21:12
126
0

ВИДЕО. Сикан возобновил тренировки с Шахтером

Форвард тренировался в защитной маске

15 октября 2024, 21:01 | Обновлено 15 октября 2024, 21:12
126
0
ВИДЕО. Сикан возобновил тренировки с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский форвард донецкого «Шахтера Даниил Сикан вернулся к тренировкам с общей группой горняков.

Футболист провел тренировочную сессию в защитной маске. Пресс-служба «горняков» обнародовала видео, героем которого стал именно Сикан.

Стоит отметить, что в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Болоньей» (0:0) 23-летний нападающий сломал нос после столкновения с вратарем соперника.

Напомним, в текущем сезоне Сикан провел за «Шахтер» 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

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Даниил Сикан Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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