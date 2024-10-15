Украина. Премьер лига15 октября 2024, 21:01 | Обновлено 15 октября 2024, 21:12
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ВИДЕО. Сикан возобновил тренировки с Шахтером
Форвард тренировался в защитной маске
15 октября 2024, 21:01 | Обновлено 15 октября 2024, 21:12
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Украинский форвард донецкого «Шахтера Даниил Сикан вернулся к тренировкам с общей группой горняков.
Футболист провел тренировочную сессию в защитной маске. Пресс-служба «горняков» обнародовала видео, героем которого стал именно Сикан.
Стоит отметить, что в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Болоньей» (0:0) 23-летний нападающий сломал нос после столкновения с вратарем соперника.
Напомним, в текущем сезоне Сикан провел за «Шахтер» 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.
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