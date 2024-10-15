Это был не фол. Соучек рассказал, как произошло столкновение с Гуцуляком

Хавбек сборной Чехии Томаш Соучек рассказал, как произошло столкновение с Алексеем Гуцуляком, полузащитником сборной Украины, в матче Лиги наций (1:1):

«Я шел на мяч, Томаш Хоры подавал. И мы столкнулись. Я сразу подошел к сопернику, извинился и спросил, как он.

Я сожалею о таком моменте, когда игрок попадает в такую ​​ситуацию и ему приходится уходить с поля на замену, ведь это травма головы. Но я знаю, что это было не нарушение правил.

Мне сказали, что он был отправлен в больницу, чтобы провериться на сотрясение мозга. Мне уже дали его телефонный номер, так что буду рад связаться».