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Лига наций
15 октября 2024, 20:45 | Обновлено 15 октября 2024, 20:55
784
0

Это был не фол. Соучек рассказал, как произошло столкновение с Гуцуляком

Матч Лиги наций между Украиной и Чехией завершился вничью 1:1

15 октября 2024, 20:45 | Обновлено 15 октября 2024, 20:55
784
0
Это был не фол. Соучек рассказал, как произошло столкновение с Гуцуляком
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Соучек (слева)

Хавбек сборной Чехии Томаш Соучек рассказал, как произошло столкновение с Алексеем Гуцуляком, полузащитником сборной Украины, в матче Лиги наций (1:1):

«Я шел на мяч, Томаш Хоры подавал. И мы столкнулись. Я сразу подошел к сопернику, извинился и спросил, как он.

Я сожалею о таком моменте, когда игрок попадает в такую ​​ситуацию и ему приходится уходить с поля на замену, ведь это травма головы. Но я знаю, что это было не нарушение правил.

Мне сказали, что он был отправлен в больницу, чтобы провериться на сотрясение мозга. Мне уже дали его телефонный номер, так что буду рад связаться».

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сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Алексей Гуцуляк Украина - Чехия Томаш Соучек травма
Николай Степанов Источник: iSport.cz
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