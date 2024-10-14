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  4. ВИДЕО. Прямо в челюсть. Спортивный врач оценил травму Гуцуляка
Лига наций
14 октября 2024, 22:51 | Обновлено 14 октября 2024, 23:04
1657
0

ВИДЕО. Прямо в челюсть. Спортивный врач оценил травму Гуцуляка

Полузащитник украинской сборной столкнулся головами с Томашем Соучеком

14 октября 2024, 22:51 | Обновлено 14 октября 2024, 23:04
1657
0
ВИДЕО. Прямо в челюсть. Спортивный врач оценил травму Гуцуляка
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона B Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Хавбек сборной Украины Алексей Гуцуляк получил тяжелый нокаут в эпизоде, когда в первом тайме гол забили чехи.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал подробности травмы футболиста:

«Гуцуляк получил жесткий нокаут в игре против Чехии. На угловом Алексей столкнулся головами с Томашем Соучеком.

К сожалению для Алексея, удар пришелся ему прямо в челюсть, что привело к «боксерскому» нокауту, когда движение челюсти запускает цепь реакций, приводящих к сотрясению мозга.

Как итог, Гуцуляк упал в обморок. Респект игрокам сборной, которые вернули Алексея в безопасную позу, ожидая врачей. Медицинская команда также здорово отработала, просигнализировав замену и организовав транспортировку на носилках.

Насколько было видно, Алексей покидал поле, находясь в сознании, но сотрясения мозга при таком эпизоде ​​не избежать. Здоровья Алексею, будем ждать комментариев тренера после игры».

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Николай Степанов Источник: Telegram
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