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Лига наций
14 октября 2024, 22:39 | Обновлено 14 октября 2024, 23:03
1933
0

Врачи работают. Стало известно состояние травмированного Гуцуляка

Украинский хавбек побывал в тяжелом нокауте, когда чехи забивали гол

14 октября 2024, 22:39 | Обновлено 14 октября 2024, 23:03
1933
0
Врачи работают. Стало известно состояние травмированного Гуцуляка
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона B Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Хавбек сборной Украины Алексей Гуцуляк получил тяжелый нокаут в эпизоде, когда в первом тайме гол забили чехи.

Полузащитник украинской сборной столкнулся с Томашем Соучеком и потерял сознание.

Вингера Полесья не повезли в больницу сразу после инцидента. Около 20 минут его осматривали на городском стадионе Вроцлава врачи сборной Украины и местной скорой помощи.

Алексей находится в сознании. Решается, стоит ли везти игрока на углубленное обследование.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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