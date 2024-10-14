Врачи работают. Стало известно состояние травмированного Гуцуляка

14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона B Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Хавбек сборной Украины Алексей Гуцуляк получил тяжелый нокаут в эпизоде, когда в первом тайме гол забили чехи.

Полузащитник украинской сборной столкнулся с Томашем Соучеком и потерял сознание.

Вингера Полесья не повезли в больницу сразу после инцидента. Около 20 минут его осматривали на городском стадионе Вроцлава врачи сборной Украины и местной скорой помощи.

Алексей находится в сознании. Решается, стоит ли везти игрока на углубленное обследование.