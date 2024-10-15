Вацко назвал лучшего игрока сборной Украины в 2024. Не Довбик и Мудрик

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко назвал лучшего игрока сборной Украины в этом матче. Специалист отметил Илью Забарного.

«Лучший игрок матча с Чехией? Я назову Забарного. Он провел в очередной раз сильный матч. Забарный – лучший игрок сборной Украины, как минимум в 2024 году. Забарный уверен, спокойный в работе с мячом. Он умеет начинать атаки и брать на себя ответственность. Большинство его передач являются точными. Он храбрый и бесстрашный воин», – сказал Вацко.