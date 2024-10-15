Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вацко назвал лучшего игрока сборной Украины в 2024. Не Довбик и Мудрик
Лига наций
15 октября 2024, 21:11 |
894
1

Вацко назвал лучшего игрока сборной Украины в 2024. Не Довбик и Мудрик

Известный журналист выделил Илью Забарного

15 октября 2024, 21:11 |
894
1
Вацко назвал лучшего игрока сборной Украины в 2024. Не Довбик и Мудрик
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко назвал лучшего игрока сборной Украины в этом матче. Специалист отметил Илью Забарного.

«Лучший игрок матча с Чехией? Я назову Забарного. Он провел в очередной раз сильный матч. Забарный – лучший игрок сборной Украины, как минимум в 2024 году. Забарный уверен, спокойный в работе с мячом. Он умеет начинать атаки и брать на себя ответственность. Большинство его передач являются точными. Он храбрый и бесстрашный воин», – сказал Вацко.

По теме:
Насколько все серьезно? Довбик вернулся из сборной в Рим с травмой
Экс-игрок сборной Украины назвал Льва матча с чехами. Не Трубин и Калюжный
Испания – Сербия, Шотландия – Португалия, другие игры. Смотреть онлайн LIVE
сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Украина - Чехия Илья Забарный
Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я вообще не понимаю, куда Мудрик бьет во время угловых?»
Футбол | 15 октября 2024, 14:36 14
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я вообще не понимаю, куда Мудрик бьет во время угловых?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я вообще не понимаю, куда Мудрик бьет во время угловых?»

Эксперт вновь раскритиковал вингера «Челси»

Шотландия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Футбол | 15 октября 2024, 21:19 0
Шотландия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Шотландия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 15 октября в 21:45 по Киеву

«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Бокс | 15.10.2024, 08:42
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Футбол | 14.10.2024, 23:41
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Футбол | 15.10.2024, 03:40
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Забарний солідно виглядає, ща й Таловеров підтягнувся. Умовного Лужного б справа, зліва є Миколенко
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
14.10.2024, 20:30 109
Футбол
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
14.10.2024, 20:56 25
Футбол
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
15.10.2024, 08:06 3
Бокс
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
14.10.2024, 01:48 1
Футбол
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
14.10.2024, 04:39
Футбол
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 12
Бокс
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
14.10.2024, 12:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем